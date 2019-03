5 problemas que surgen cuando se alquila una casa

Tener casa propia es algo a lo que no todos pueden acceder, así que a algunos no les queda más remedio que alquilar. De hacerlo, las cosas pueden tomar dos rumbos: ser una experiencia placentera con caseros y vecinos agradables o convertirse en una pesadilla de la cual no podemos escapar.

Alquilar una casa puede tener ciertas complicaciones: desde la búsqueda de un espacio hasta la limitación de no poder hacer con él lo que quieres. Pero siempre se puede encontrar una solución para que tener todo bajo control.

En la galería de la nota, te presentamos cinco problemas que solo los que alquilan podrán entender.