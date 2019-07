Cinco errores que debes evitar al usar la lavadora

En nuestro día a día es fundamental vestirnos con ropa limpia y en muy buen estado, por tal motivo, la lavadora llega a ser un electrodoméstico de uso casi diario en nuestros hogares, especialmente si contamos con una familia conformada por muchos integrantes.

Sin embargo, muchas veces no utilizamos adecuadamente este electrodoméstico, cometiendo errores que pueden llegar a malograr la ropa, e inclusive el mismo artefacto. Para que esto no suceda, Sergio Parco, especialista de Servicio Técnico de Indurama, nos dice cuáles son los cinco errores típicos que cometemos al usar la lavadora:

1. Uso equivocado de los programas predeterminados. Si el programa no es el adecuado va a afectar el lavado o dañar la ropa.



Si pones la ropa delicada en un programa fuerte, puede estirarla o rasgar la prenda; y de ser el caso contrario, la ropa sólo se mojará sin lograr lavarse correctamente.

2. No saber utilizar correctamente el detergente. Si usas demasiado detergente, este se quedará sin diluir en la ropa, y por lo tanto muy áspera, ya que el enjuague realizado no llega a ser totalmente efectivo.



Coloca el detergente en el lugar que se indica en el artefacto, así con la salida del agua se diluirá con mayor facilidad y no habrá detergente suelto.

3. Cargar demasiado la lavadora. La recomendación es siempre usar hasta ¾ de la capacidad del tambor. Aunque ello no cubra el peso, las partes más altas podrían no llegar a ser sumergidas durante el lavado o no lavarse, y las que sobresalen dañarse con el giro y rozamiento del tambor.



4. Poner peso encima de la lavadora. Las lavadoras están calculadas para que su armazón soporte el peso de la ropa y el agua, si colocas peso adicional, el gabinete puede torcerse o arquearse y hacer que algunos sistemas no trabajen.



Por ejemplo: el cierre o bloqueo de puerta, los amortiguadores, dañar las piezas plásticas que los soportan.

5. No revisar si dejamos monedas o cosas olvidadas en los bolsillos. Las lavadoras más modernas tienen filtros para piezas metalizadas como monedas, clips, y otros; sin embargo eso no quita que lo que se suelte pueda dañar o enganchar otras prendas.



Siempre es mejor revisar y evitar dejar cosas en los bolsillos. Incluso papel higiénico, que si bien no daña, toda la ropa puede verse afectada por pelusas y /o pedacitos de papel.