Verano: 5 consejos para tener una casa fresca

El calor del verano puede convertirse en un verdadero problema. Muchos evitamos salir a la calle, pero la sensación térmica parece haberse apoderado también de nuestra casa. Estos consejos te ayudarán a mantener tu hogar más fresco.

No es necesario apelar a una costosa instalación de aire acondicionado en casa para evitar las altas temperaturas. Desconectar los electrodomésticos cuando no los uses o tener un par de maceteros cerca de las ventanas pueden resultar ser consejos efectivos y económicos.

Recorre la galería de la nota y sigue estos consejos evitar que tu casa no se sienta demasiado calurosa este verano.