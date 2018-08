1.- Plantas

Integra en tus espacios plantas xerófilas. El arquitecto y paisajista Rafael Alvarado señala que entre ellas se encuentran las suculentas, las cuales se caracterizan por almacenar agua y ser de riego escaso (una vez a la semana como máximo). También encontrarás la cola de zorro o el algarrobo. Para el riego, es posible reciclar el agua de la ducha o lavadora.

2.- Luces

La clave para iluminar tus espacios es emplear focos led. Estas luminarias, además de no emitir una luz intensa, no emanan calor y permiten ahorrar hasta 80% de energía, en comparación con los focos incandescentes (una bombilla de 12 W puede alumbrar como una de 100 w). Además, su costo no es elevado; valen alrededor de S/40.

3.- Calidez

Es posible abrigar un ambiente y ahorrar energía colocando cortinas y alfombras gruesas en invierno; asimismo, apostar por pisos laminados o de madera certificada, ya que brindan calidez de manera natural. Otra regla, como lo señalan los expertos de Perú Green Building Council, es desenchufar todos los aparatos que no estén en uso, desde lámparas hasta electrodomésticos, pues aunque no funcionen continúan gastando energía. "Elige siempre electrodomésticos que tienen el sello Energy Star, el cual asegura que los productos ahorran hasta un 80% de corriente".

4.- A diario

Existen tareas que puedes cumplir a diario para ahorrar agua: por ejemplo, cierra la llave de la grifería durante la ducha o el lavado. Para evitar la pérdida de agua, revisa que no haya flujo de líquido en la taza del inodoro, pues este solo debe correr cuando se jala la manija. Igualmente, todos los caños no deben gotear ni filtrar agua por ninguna zona. Además, siempre revisa los muros por donde pasan las tuberías y cerciórate de que no existen muestras de humedad, así sabrás que no hay filtraciones.

5.- Tecnología

Alvarado indica que una medida sencilla y efectiva de ahorrar agua es usar aireadores en el extremo de las griferías. “Estas mallas y filtros hacen que el agua salga más dispersa y aireada, lo que origina que con menos agua se obtenga un chorro más abundante”, destaca el paisajista. Asimismo, siempre, al lavar tus platos o tus verduras, coloca un recipiente en el lavadero, para de esta manera no mantener abierta la llave.

6.- Sensores

En los ambientes que no se suelen frecuentar, como la azotea, los pasillos, el estacionamiento o el almacén, instala luminarias que tengan sensores de movimiento. De esta forma, harás que las luces únicamente se enciendan cuando haya flujo de personas en el espacio y así ahorrarás energía. El aparato suele costar desde S/50 en cadenas ferreteras.

7.- Ventilación

En algunas casas es factible aprovechar la ventilación cruzada en épocas de calor; es decir, tener varias ventanas y puertas abiertas al mismo tiempo para que el aire fluya y el ambiente esté más fresco. Para ello, es imprescindible que en la arquitectura del ambiente se consideren ventanas, puertas o mamparas en paredes opuestas y, de esta forma, se permita la entrada y el desfogue del viento de manera instantánea.

8.- Tanque

En el mercado puedes encontrar tanques de inodoros ahorradores que vienen con dos botones (uno para residuos líquidos y otro para sólidos). En promedio, la descarga para el primer caso es de 6 litros; y en el segundo, de 9 litros. También elige inodoros sin tanque, los cuales trabajan con una grifería de fluxómetro (permite que el agua desemboque con una alta presión) y generan una descarga de 4,8 litros por lo general.