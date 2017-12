Los mejores diseños de papeles decorativos para el verano

Es el aliado perfecto en estos cálidos días de verano. El papel tapiz puede darle a tus ambientes un efecto fresco, a través de los colores o los diversos diseños.



Óscar Smeets, de Wallcoverings, sugiere apostar por tonos vivos pero fríos, como verde y azul en sus gamas más claras, que pueden estar presentes en patrones que traigan a la mente un escenario tropical. “Los diseños botánicos -como hojas, árboles, flores, aves- generan una sensación de bienestar”, asegura Smeets.



Para una propuesta moderna, osada y dinámica opta por figuras geométricas, líneas en movimiento, abstractos, que intercalen tonalidades fuertes, como verde, fucsia, rojo, amarillo, morado.

En áreas reducidas, de 10 m2 aproximadamente, opta por imágenes pequeñas y colores suaves o pasteles para que el espacio no luzca recargado. Otro consejo, para evitar que la estancia no se aprecie saturada, es revestir un solo muro. Puede ser el que se sitúa detrás del sofá más grande de la sala, de la consola del comedor, del muro en donde está el lavabo o la cabecera de la cama. Mónica Fernández, de Romantex, agrega que “de tener una estancia amplia puedes cubrir dos o más muros”.



Match perfecto

Cabe destacar que para lograr una composición armoniosa algunas piezas decorativas, como cojines, alfombras, adornos, cuadros, libros u otros accesorios, deben tener uno de los tonos presentes en el papel tapiz.

La interiorista Erika Torres, señala que también es posible exhibir los wallpapers en baños y cocinas. Destaca que se debe adquirir uno que sea lavable, es decir, que se pueda limpiar fácilmente con un paño húmedo. Recalca, además, que no debe instalarse en una pared que se halle cerca a la zona de cocción de alimentos, pues se ensuciará con grasa. Anímate a colocarlo en el área de comedor de diario, como para delimitar sectores.



¿Cómo se instala?

Antes de adherir el papel tapiz, la pared debe estar seca, limpia de polvo y grasa, pues de lo contrario puede despegarse con el tiempo. Además, la superficie debe estar completamente nivelada para que el acabado final no luzca irregularidades.



La limpieza de este producto es sencilla, solo debes pasar un plumero en los rincones que notes una acumulación de polvo.

Smeets menciona que “si en algún momento deseas retirar esta cubierta de papel, puedes hacerlo fácilmente jalando uno de los extremos del paño. Ya no se requiere usar una máquina de vapor o humedecer el tapiz para efectuar este proceso”.