Ocho nociones básicas para decorar tu casa

Tener una visión general de lo que deseas a la hora de decorar es el punto de partida en la búsqueda de un espacio de ensueño. Prestar atención en detalles como los colores, texturas, tamaños e iluminación harán que tu casa resalte y sea más acogedora.



Aunque siempre es bueno asesorarse, hay algunos consejos básicos que puedes seguir si es que el presupuesto no te permite hacer una gran inversión en decoración. Con buenos primeros pasos, el desarrollo posterior del diseño será más sencillo.



¿Listo para decorar? Entonces no pases por alto los siguientes aspectos:



1. Encuentra un punto focal

(Foto: Elena Vasylieva)

Algunas habitaciones ya tienen un punto focal determinado, como una gran ventana o una chimenea. Si no es tu caso, crea uno: pinta una pared de otro color, compra un mueble que llame la atención, cuelga una obra de arte de gran dimensión o un espejo. El punto focal atraerá las miradas y debes aprovecharlo.



2. Nunca te olvides del techo



El techo del espacio también necesita que le prestes atención. Y, al igual que tus paredes, puedes decorarlo con pintura, papel tapiz, diseños personalizados con texturas, pintura al duco, madera, entre otros.



3. Dale un toque de color



Tienes cientos de alternativas para añadir color al espacio, desde los muebles hasta algunos pequeños accesorios como cojines, adornos o cuadros. El papel tapiz también funciona y no solo en las paredes sino cubriendo cajoneras, paneles, clósets y más.

(Foto: Jonathan Adler)

4. Añade texturas



Así como hay que ponerle color a una habitación, también hay que incorporar texturas. Las alfombras son la alternativa más adecuada, pero también puedes jugar con cojines y con el material de los mismos muebles, que pueden ser de cuero, mimbre o madera, enre otros.



5. Demuestra que el espacio te pertenece



Una habitación es como un lienzo en blanco donde puedes descargar toda tu creatividad a la hora de decorar. No olvides colocar mobiliario que te represente y adornos, como fotografías o punturas, que muestren que tú eres el rey del espacio.



6. Prioriza la iluminación



Un espacio puede resultar disminuido si se emplea la iluminación incorrecta. El juego de la luz y la sombra en una habitación es importante pues guiará las miradas hasta cierto punto y hará que otros detalles resalten a la vista. Por eso, concéntrate en las ventanas y aprovecha la luz natural que ofrecen.



(Foto: Marcela Mujica)

7. No olvides para qué utilizas la habitación



Tal vez la idea de decoración que tienes para un espacio no va de acuerdo al uso que le darás. Para elegir un estilo adecuado y los elementos que necesitarás para lograrlo, ten en cuenta el estilo de vida de las personas que lo ocuparán, sus costumbres y necesidades. Así tendrás una idea clara de lo que requerirás.



8. Ten en cuenta los tamaños



A veces los tamaños y distancias de los elementos dentro de tu habitación te podrán ayudar a lograr un estilo más cohesivo, ordenado y sentador. No coloques muebles demasiado grandes que impidan la libre circulación y no los pongas tan juntos que parezcan amontonados.