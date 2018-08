Redecora tu casa con revestimientos de bajo impacto ambiental

¿Pensando en redecorar los ambientes de tu casa con productos que no afecten el medio ambiente? Para llevarlo a cabo, te proponemos una listas de materiales eco y dónde los puedes adquirir.

1.- Porcelanato Cava Cognac

El porcelanato Cava Cognac, de la firma española Greespania, ofrece la calidez de la madera, pero con un menor mantenimiento (solo se barre y se trapea). Las piezas miden 19,5 cm x 1,20 m y cuentan con un alto porcentaje de materiales reciclados en su fabricación. En Rivelsa.

2.- Piso de madera Kährs

De procedencia sueca, el piso de madera Kährs es resistente a la deformación y las grietas. Posee el sistema de junta Woodloc, que hace posible unir las piezas entre sí para lograr una apariencia más limpia. Cuenta con las certificaciones de la Forest Stewardship Council (FSC), una organización internacional que promueve el manejo responsable de los bosques; y del Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), una de las más importantes en el mundo. En Meglio.

3.- El parqué cerámico

El parqué cerámico Forest Fresno, de Porcelanosa, utiliza en su elaboración más del 95% de material reciclado. Viene en piezas de 22 x 90 cm y 14,3 x 90 cm. En Cassinelli.

4.- Piezas cerámicas

Las piezas cerámicas Forest emiten hasta un 40% menos de CO2 en su fabricación. En Cassinelli.

5.- Piezas de parqué Par-ky

Las piezas de parqué multiplaca Par-ky poseen una capa superior de madera natural proveniente de bosques gestionados. Además, el 30% de las electricidad necesaria para su producción es generada por la energía solar.

6.- Color Dekton°

Derecha. La firma italiana Cosentino presenta Trilium, el primer color Dekton® 100 % reciclado. Pertenece a la colección Industrial y está inspirado en un metal oxidado. Se usa en paredes, pisos y encimeras. Mide 3,20 x 1,44 m. En Meglio.

7.- Piso ví Kiipen

El piso vinílico Kiipen es resistente a la humedad y viene en espesores de 7 y 8 mm. El tener la certificación FloorScore indica que su composición está libre de compuestos orgánicos volátiles (VOC), los que provocan potenciales efectos en la salud. En Decor Center.

8.- Pisos laminados Baiterio

Los pisos laminados Baiterio contienen 10 veces menos formal dehido que el requerido en la norma y están fabricados con madera procesada porque tiene la certificación PEFC. Esto avala su procedencia de bosques sostenibles. De Baiterio.

9.- Piso estructurado de madera certificada cumaru

Piso estructurado de madera certificada cumaru. Se mantiene estable frente a las dilataciones de la humedad ambiental. En Decor Center.

10.- Los porcelanatos de la serie Coveriam

Los porcelanatos de la serie Coveriam, de Greespania, tienen una medida de 1 x 3 m. Más del 30% del material usado en su fabricación es reciclado. En Rivelsa.

11.- El porcelanato Cover Calata

El porcelanato Cover Calata hace posible lucir la elegante imagen del mármol en casa. Para una vista más limpia, se fabrica en piezas de 1 x 3 m. Su proceso de producción es de manera sostenible, pues se recicla el agua. En Rivelsa.