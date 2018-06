¿Reunión en casa? Aprende cómo eliminar estas manchas

Muchas personas no gustan de organizar reuniones en su casa porque saben que una vez que los invitados se van, tienen que lidiar con el desorden y la suciedad que queda. En estos casos, las manchas son inevitables y pueden convertirse en una pesadilla si eres fanático de la limpieza.



Estos molestos restos de comida o bebida pueden ser muy difíciles de retirar si no conoces las técnicas adecuadas para hacerlo. Y como no queremos verte sufriendo cada vez que lavas tu mantel sin éxito, te damos algunos tips que pueden ayudarte.



1. Chocolate



Para sacar una mancha de chocolate, combina una cucharada de lavaplatos líquido con dos tazas de agua y úsalo para remojar el trapo que pasarás sobre el área afectada hasta que se vaya el color. Enjuaga y deja secar.



2. Vino



Es una de las manchas más temidas pero no imposible de sacar. Cuando acaba de ocurrir el accidente, cúbrela de sal para que absorba el líquido y seca con un paño húmedo. Si la mancha ya está seca, humedece un trapo con la misma solución para limpiar café y pásalo sobre ella, luego déjalo secar 15 minutos y enjuaga.

(Foto: Shutterstock)

3. Café



Si derramaste café en tu alfombra o mantel, retira todo el exceso de líquido con un paño de microfibra. Luego haz la misma mezcla de jabón, agua y añade una cucharada de vinagre blanco para pasarla con un trapo sobre el área afectada.



4. Gaseosa o cerveza



Para sacar estas manchas usa una esponja y agua fría para eliminar la sensación pegajosa y el color. Al lavar, coloca un removedor de manchas sobre la zona afectada.



5. Kétchup o BBQ



No dejes que tu parrillada deje un mal recuerdo. Para manchas de kétchup, deja caer agua fría sobre el reverso del área afectada. Luego usa una escobilla suave y frota con detergente líquido, déjalo actuar unos minutos y enjuaga. Si no sale, remoja con agua tibia 30 minutos y lava de nuevo.