Shabby chic: piezas de estilo romántico para decorar tus ambientes

El mobiliario de estilo shabby chic es perfecto para imprimir toques atemporales y añejos a tus espacios. Los muebles shabby chic, están constituidos por madera natural y desgastada que los convierte en piezas originales de diseño.



Origen del estilo

El nombre shabby chic es procedente de América del Norte de los años 80, por los decoradores, quienes vieron de manera atenta el estilo de vida que llevaban los emigrantes europeos en las viviendas modernas americanas, definidas por estilos vanguardistas de la época, señala el docente Henry Lazarte de la carrera de Arquitectura de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Esencia europea

En cuanto a los muebles shabby chic, Henry Lazarte, aclara que son característicos de vidas europeas rurales y conceden armonía a los espacios logrando confort a los usuarios.

Agnies Cespedes, gerenta de marketing de la empresa Colineal, indica que los muebles de estilo shabby chic otorgan a primera vista -en los entornos- la sensación principal de calidez, y conceden pinceladas de originalidad con sello bohemio y romántico que recuerda las casas de campo de Gran Bretaña.



A diferencia de las piezas de estilo vintage -que son costosas por ser consideradas antigüedades y añaden un look citadino con sensaciones de nostalgia y recuerdos- los muebles de estilo shabby chic se distinguen porque no todos son anticuados, tienen un look avejentado, son reutilizables, lo que les da rasgos campestres, únicos y elegantes, explica Agnies Cespedes.



En la siguiente galería te mostramos piezas de estilo de estilo shabby chic que puedes adquirir en Lima.