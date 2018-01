Siete consejos para aplicar el color negro en tus paredes

Es un tono versátil, capaz de lograr distintas atmósferas en tu casa. Piérdele el miedo al tono negro y dale un look moderno, desenfadado y osado a los distintos ambientes de tu casa.



Uno de los grandes mitos que está detrás del tono negro, es que no debe aplicarse en espacios reducidos pues lucirán más pequeños; no obstante, si este ambiente posee una gran fuente de luz natural, como una ventana es posible pintar solo una pared de color negro.



Esta tonalidad puede ir en el muro en el que se apoya el sofá principal de la sala o en el que se ubica la consola del comedor, y servir de fondo para colgar un gran espejo, que mida como mínimo 1,20 m de largo y 1 m de alto. También puedes hacer una composición de varios espejos.



Para que el color quede firme, dale tres manos de pintura. El precio del galón es S/ 40. Otra alternativa es usar revestimientos, como cerámicos o porcelanatos, pero sin gruña (la separación entre las baldosas) para que den la sensación de continuidad.



Espacios divertidos



Para darle un toque lúdico y divertido al cuarto de los pequeños,a la sala de estar o a la cocina, aplica pintura pizarra de tono negro. Así podrás dibujar con tizas, dejar algún mensaje o escribir recetas. El balde de ¼ de galón cuesta alrededor de S/24,90.