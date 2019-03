¿Qué cuidados debemos tener con nuestros televisores?

El televisor es uno de los electrodomésticos que usamos todos los días y por ende debemos tener en cuenta ciertos cuidados para un mejor funcionamiento. Los especialistas de LG nos recomiendan seguir estos consejos.

1. Temperatura. Al igual que todos los componentes electrónicos, no pongas tu televisor en sitios con temperaturas extremas, el rango de temperatura ideal para su funcionamiento es de 0 a 40 grados.



Por ello, es mejor que lo coloques frente a una pared que a un módulo con lámpara ya que este objeto genera su propio calor.

2. Iluminación. Evita que le dé sol directo a la pantalla, o la iluminación muy alta ya que puede formar manchas.



3. Traslado. En caso te mudes o tengas que transportar el televisor a otro dormitorio de la casa, guárdalo en su caja original si es posible o en una caja de cartón con las dimensiones apropiadas o por último, si no ponlo sobre una superficie blanda como un sofá o colchón.



4. Limpieza. Limpia periódicamente la pantalla de los televisores para que no se acumule el polvo o generen manchas. Al hacerlo, la la pantalla debe estar apagada, utiliza un paño de microfibra suave y limpio, sin pelusas.



Nunca apliques líquido directamente a la pantalla y no uses líquidos que contengan alcohol. Tampoco uses servilletas o papel de cocina, pues pueden dañar la superficie de la pantalla.