Estos son los finalistas del premio internacional de fotografía de arquitectura

El reto: fotografiar los espacios que han sido creados para asombrar al mundo. Este miércoles fueron presentados los finalistas del premio internacional de fotografía sobre arquitectura. Y algunas imágenes te dejarán sin aliento.



De acuerdo con los organizadores del premio, llegaron propuestas desde 47 países distintos.

Los participantes no se centraron únicamente en los nuevos espacios que hay en el mundo, sino también en aquellos donde quedó la huella del hombre, como edificios abandonados en Bulgaria y Rusia. Fotos donde vive la imaginación.

"Me he divertido mucho, pero sobre todo, he disfrutado mucho al examinar las fotos. Algunas son el resultado de un gran trabajo", explicó James Timberlake, uno de los jueces del premio.



