Aprender inglés nunca fue tan fácil con “ENGLISH FOR EVERYONE”.

Hoy en día aprender inglés es la mejor manera para desarrollarnos a nivel profesional y personal, más aun que estamos en mundo competitivo y bilingüe, lo cual aprender este segundo idioma nos favorece mucho, además que tenemos como aliado la tecnología, lo cual nos permite interactuar y aprender de una manera más fácil y correcta.



Esta vez no tendremos excusas para aprender inglés, ya que el curso English for everyone cuenta con audios gratuitos que puedes encontrar en la página web www.dkefe.com y puedes utilizarlo en multiplaforma (Tablet, celular, laptop y PC) siendo una manera práctica y divertida. Esta guía cubre todas las áreas gramaticales: tiempos verbales, construcción de oraciones, uso del vocabulario o adverbios entre muchas otras.



Es por esto que pensando en la importancia de aprender un nuevo idioma, Trome presenta la colección English for everyone. La colección incluye 1 libro totalmente ilustrado, además podrás utilizar el código que viene en cada libro para desarrollar actividades y vienen videos para facilitar el aprendizaje. Cada libro representativa de la licencia DK. La primera entrega cuenta con 96 páginas; son de formato (23.3 cm x 19.5 cm), son de tapa rustica y están impresos 4/4 full color. Además viene termosellado.

Detalles de la colección



Son 15 entregas que incluye: 1 libro de inglés en tapa rustica y viene con un código para que practiques ejercicios, además puedes usarlo en multiplataformas.



_ English for Everyone Vol. 1 a tan solo 12.00 soles + cupón de tu diario Trome. Esta entrega se publicará el miércoles 03 de julio.



Una colección con 15 entregas para aprender y practicar en ingles a la perfección gracias a tu diario Trome.

Formas de adquisición



La promoción estará disponible a nivel Nacional, y como ya te dijimos, podrá ser adquirida desde el miércoles 03 de julio mediante los tres canales que indicamos a continuación:



1. En cualquier quiosco: Solo debes ir a tu quiosco favorito y solicitarle al canilla la colección English for everyone con tu diario Trome.



2. A través de la Suscripción del diario El Comercio: Los suscriptores del diario pueden adquirir la colección en la comodidad de casa llamando al 311-5100, opción 4. Los medios de pago y las fechas de entrega las detallarán los operadores a cargo.



3. En la web de Lumingo: Sí, la tienda virtual Lumingo.com es ahora uno de los sitios donde puedes adquirir tus colecciones y promociones. Simplemente vas al portal de Lumingo, colocas el nombre de la promoción y sigues los pasos que se te indican para proceder con tu compra. Rápido, fácil y seguro.



Recuerda como siempre que si deseas ver imágenes exclusivas por adelantado nos puedes seguir en Instagram como @colecciones_gec o buscarnos en Facebook como Colecciones del Grupo El Comercio. En nuestras redes sociales compartimos información, noticias de último minuto, fotos de los coleccionistas y novedades antes que en cualquier otro medio.



Cronograma de entrega



Ya sabemos que te pusiste ansioso por saber cuáles son los productos que componen esta colección, así que acá va la lista completa con fechas de entrega:



Miércoles 03 de julio

English for Everyone Vol. 1 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 10 de julio

English for Everyone Vol. 2 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 17 de julio

English for Everyone Vol. 3 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 24 de julio

English for Everyone Vol. 4 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 31 de julio

English for Everyone Vol. 5 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 07 de agosto

English for Everyone Vol. 6 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 14 de agosto

English for Everyone Vol. 7 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 21 de agosto

English for Everyone Vol. 8 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 28 de agosto

English for Everyone Vol. 9 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 04 de setiembre

English for Everyone Vol. 10 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 11 de setiembre

English for Everyone Vol. 11 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 18 de setiembre

English for Everyone Vol. 12 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 25 de setiembre

English for Everyone Vol. 13 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 02 de setiembre

English for Everyone Vol. 14 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.



Miércoles 09 de octubre

English for Everyone Vol. 15 a 12.00 soles + cupón de tu diario Trome.