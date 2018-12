Los autos de tus sueños en tus manos con la colección Autos Hollywood

Si nos preguntan por la película Volver al futuro, inmediatamente viene a nuestra mente el magnífico DeLorean, con sus líneas futuristas y esas puertas gaviota dejando fuego sobre las pistas cada vez que viaja en el tiempo. A pesar de que los protagonistas son el excéntrico “Doc” Emmet Brown y su intrépido compañero, Marty McFly; sin duda alguna, el DeLorean es el móvil sobre el que gira toda la acción de la película.

Ahora, si le preguntamos a un fanático de la saga seguro que nos detalla las tres versiones de este auto (una por cada película) y seguro que también nos muestra su deseo por tenerlo en su garaje (aun si carece condensador de flujos, pieza indispensable para viajar en el tiempo).

Podría ser un sueño inalcanzable tener el DeLorean, sobre todo porque es un auto que ya no se produce, pero como todos los sueños, tienen esa característica de poder convertirse en realidad en algún momento (o arañarla un poco en todo caso). Así que nuestra misión ahora es acortar esa brecha entre tus deseos y la realidad, llevando a tus manos una colección que muchos fanáticos nos han estado pidiendo durante mucho tiempo: Autos de Hollywood, la colección de los autos de tus sueños que pronto podrás acariciar entre los dedos.

Cada uno de los 15 autos representa a una película emblemática de Hollywood.

Detalles de la colección

Esta colección es, probablemente, una de las más esperadas por los fanáticos de los autos a escala, así que no les vamos a hacer esperar mucho más con preámbulos…



Esta nueva serie está compuesta por 15 vehículos a escala 1/43. Todos ellos han sido elaborados por la famosa marca Greenlight, que como muchos coleccionistas sabrán, es uno de los fabricantes más renombrados en el mundo de los autos a escala.





Cada auto representa a un vehículo de una famosa película: entre estas entregas destacan los autos de Volver al Futuro, El Padrino, Kill Bill, Grease y Forrest Gump, que son las películas más conocidas por los espectadores. Estas miniaturas están hechas en diecast y ABS y cuentan con increíbles detalles. Además, cada entrega se presenta en una caja de cartón craquelada para mostrar su contenido; y en su interior se encuentra un termoformado transparente que envuelve al vehículo en cuestión.

Todas las entregas incluyen también un fascículo de 27.5 cm de alto por 21 cm de ancho con 16 páginas interiores. Estas breves obras contienen información al detalle de cada auto y detalles de la película. Un deleite para los coleccionistas y cinéfilos.

Formas de adquisición

Cada una de estas entregas estará disponible a nivel nacional desde este jueves 15 de noviembre a solo S/30 (no requiere de cupones, cartillas ni sorteos). A continuación te detallamos los distintos puntos de adquisición:

1. En cualquier quiosco: Acércate al quiosco de venta de diarios más cercano cada jueves desde el 15 de noviembre. Aquí puedes adquirir directamente la entrega de la semana.

2. A través de la Suscripción del diario El Comercio: Los suscriptores del diario pueden adquirir la colección completa en la comodidad de casa llamando al 311-5100, opción 4. Los medios de pago y las fechas de entrega las detallarán los operadores a cargo.





3. En la web de Lumingo: Sí, la tienda virtual Lumingo es ahora uno de los sitios donde puedes adquirir tus colecciones y promociones. Simplemente vas al portal de Lumingo, colocas el nombre de la colección y sigues los pasos que se te indican para proceder con tu compra. Rápido, fácil y seguro.

Cronograma de entregas

Ya sabemos que te pusiste ansioso por saber cuáles son los autos que componen esta colección, así que acá va la lista completa con fechas de entrega:



Jueves 15 de noviembre

DeLorean, 1981 / Volver al futuro



Jueves 22 de noviembre

Cadillac Fleetwood series 60, 1955 / El Padrino



Jueves 29 de noviembre

Dodge Monaco Police car, 1974 / Los Hermanos Caradura



Jueves 6 de diciembre

Pontiac Firebird Trans Am 6.6l, 1977 / Dos pícaros con suerte



Jueves 13 de diciembre

Ford De Luxe, 1948 / Grease







Jueves 20 de diciembre

Custom Crew Cab., 1997/ Kill Bill



Jueves 27 de diciembre

Lincoln Continental, 1965/ The Matrix



Jueves 3 de enero

Ford V8, 1932 / American Graffiti



Jueves 10 de enero

"Eleanor" Custom Movie Star Mustang, 1967 / Gone in 60 seconds (60 segundos)



Jueves 17 de enero

Cadillac Series 62, 1963 / Scarface (Caracortada)



Jueves 24 de enero

Volkswagen Beetle, 1967 / Gremlins



Jueves 31 de enero

Mercedes-Benz 280 SE Convertible, 1969 / The Hangover (¿Qué pasó ayer?)



Jueves 7 de febrero

Mustang Fastback, 1968 / Bullit



Jueves 14 de febrero

Ford F-1, 1951 / Forrest Gump



Jueves 21 de febrero

Plymouth Belvedere, 1958 / Christine