Batman: El mejor superhéroe, el mejor vehículo

Puedes elegir un superhéroe por su armadura, por su fuerza, por su destreza, por su inteligencia, por su fuerza de voluntad o por todas las cosas anteriores. Si eliges bien, el nombre siempre será Batman. Y seamos sinceros, no hay otro superhéroe que reúna todas las características anteriores y que además sea humano, filántropo, millonario, polímata y experto en artes marciales (Ironman se le acerca pero su ego lo rezaga unas cuantas gradas).

Por si esto fuera poco, su vehículo lo es todo. Así nada más: es todo. El Batimóvil es el vehículo que cualquier superhéroe –y cualquier humano promedio- que no puede volar o correr a velocidades insólitas, desearía conducir.

Este vehículo no solo es blindado y un todo terreno que puede trepar edificios. Tiene un diseño espectacular, posee lo último en tecnología en cuanto a propulsión, armas y sistemas de defensa y ataque. Un vehículo pensado y repensado por una de las mentes más lúcidas del Universo DC para combatir el crimen.

Detalles de la colección

Con este breve preámbulo, Perú21 se complace en presentar una colección única y espectacular: Batimóviles Build-up, una serie compuesta de 16 entregas para ensamblar 4 batimóviles a escala 1/24.



Así como lo leíste: cada batimóvil se construye en cuatro entregas (es algo que hasta ahora no hemos hecho con las colecciones de autos a escala), así podrás ensamblar un batimóvil entero a escala 1/24 en tan solo 4 semanas.

Cada batimóvil cuenta con carrocería de metal y finos acabados, puertas o cabinas abatibles y otros objetos movibles como armas o compartimentos.

Los batimóviles seleccionados para esta serie fueron: el de Batman VS Superman del 2016, el de El Caballero de la noche del 2008, el de la serie de TV clásica de 1966 y el clásico de la década de los 80.

Cada entrega viene acompañada de un fascículo de 4 hojas que detalla características del vehículo, cuotas interesantes de los batimóviles y películas o series y actividades de distracción.

Formas de adquisición

Si deseas adquirir esta colección, solo debes estar atento al cupón que se publicará en el diario Perú21 todos martes desde el 4 de julio, recortarlo y reclamar a tu canilla el vehículo de esa fecha a solo S/ 30 (precio sin cupón: S/ 40). También los encuentras como la tienda Trome, Pasaje Acuña 120 Lima.



Cronograma de entregas

A continuación te alcanzamos las fechas en las que se lanzará cada uno de los quince vehículos para que no se te escape ni uno solo:



Martes 4 de julio

2016 Batman VS Superman – Carrocería



Martes 11 de julio

2016 Batman VS Superman – Chasís



Martes 18 de julio

2016 Batman VS Superman – Destornillador y partes del interior



Martes 25 de julio

2016 Batman VS Superman – Ruedas



Martes 1 de agosto

2008 El caballero de la noche - Carrocería



Martes 8 de agosto

2008 El caballero de la noche - Chasís



Martes 15 de agosto

2008 El caballero de la noche - Destornillador y partes del interior



Martes 22 de agosto

2008 El caballero de la noche - Ruedas



Martes 29 de agosto

1966 Batimóvil serie clásica de TV - Carrocería



Martes 5 de septiembre

1966 Batimóvil serie clásica de TV - Chasís



Martes 12 de septiembre

1966 Batimóvil serie clásica de TV - Destornillador y partes del interior



Martes 19 de septiembre

1966 Batimóvil serie clásica de TV - Ruedas



Martes 26 de septiembre

1989 Batimóvil - Carrocería



Martes 3 de octubre

1989 Batimóvil - Chasís



Martes 10 de octubre

1989 Batimóvil - Destornillador y partes del interior



Martes 17 de octubre

1989 Batimóvil - Ruedas