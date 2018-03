La primera camioneta pick up ensamblada en fábrica fue un montaje que se le hizo al famoso modelo T de Ford en el año 1925 y se la consideró el “Ford modelo T Runabout”. Esta camioneta era una modificación medio monstruosa del modelo T original y contaba con una caja en la parte trasera y refuerzos en los muelles para soportar el peso de la carga. Desde aquella época, la necesidad de contar con un auto para transportar mercancía se ha vuelto imperiosa y diferentes fabricantes han diseñado camionetas pick up. Por muy curioso que parezca, el modelo de la carrocería se ha mantenido por muchos años y se ha vuelto distintivo de las pick up: frente alargado, una cabina para dos o cinco personas y una caja trasera con paredes de medio metro de alto para retener los objetos transportados.

Desde aquel primer modelo T modificado han pasado cerca de cien años, tiempo justo para que El Comercio nos premie con una colección exclusiva de estas camionetas. La colección “Pick Ups de Poder” estará disponible en todos los quioscos desde este sábado 30 de agosto e incluye hermosos y emblemáticos modelos como la Ford F-100 de 1953 o la más reciente e imponente Hummer H3T de 2009.

“Pick Ups de poder” incluye doce camionetas pick up y cada modelo a escala trae un póster de la miniatura en cuestión con información técnica muy detallada. Cada entrega de esta colección estará al alcance del público al módico precio de S/.25 con cupón de descuento del diario El Comercio y asegura ser un gran detalle en cualquier vitrina.

Cronograma de entregas

Desde el 30 de agosto, cada sábado una camioneta pick up y un póster con información técnica en cada entrega según el siguiente cronograma:

Sábado 30 de agosto

Ford Mighty F-350 Super Duty

Sábado 6 de setiembre

Dodge Ram Quad Cab

Sábado 13 de setiembre

2004 Dodge Ram SRT-10

Sábado 20 de setiembre

2009 Hummer H3T

Sábado 27 de setiembre

Dodge Ram pickup

Sábado 04 de octubre

Ford Explorer Sport Track

Sábado 11 de octubre

2009 Ford F-150 XL

Sábado 18 de octubre

1998 Ford F-150 Flareside

Sábado 25 de octubre

1953 Ford F-100 PICK UP

Sábado 01 de noviembre

Ford F-350 PICK UP

Sábado 08 de noviembre

1953 Chevrolet pick up

Sábado 15 de noviembre

1999 Chevrolet Silverado