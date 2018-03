Relojes Calgary

Relojes para cada ocasión

Los primeros relojes de pulsera datan del siglo XIX y en un principio se consideraban accesorios femeninos ya que se les asociaba mucho a una pulsera o a una joya para las mujeres. No fue sino hasta que los pilotos de aviación comenzaron a amarrarse los relojes de bolsillo a los brazos y a las piernas para utilizarlos como instrumentos de navegación que el uso de los relojes de pulsera se popularizó en la población.

Con el pasar del tiempo los relojes se volvieron un accesorio indispensable en cualquier persona que no solo quisiera ubicarse mejor temporalmente sino que también le gustase llevar una prenda que le otorgue estilo y distinción.

Si bien es cierto que mucha gente en la actualidad no utiliza reloj de pulsera porque considera que un celular o Smartphone puede cumplir a cabalidad su función, no podemos negar que un buen reloj sienta bien en el look de cualquier persona y otorga una nota de clase a quien lo sepa llevar.

Es por ese toque de distinción que El Comercio trae una serie de relojes para varones y mujeres de la prestigiosa línea Calgary. Los modelos de The World of Calgary poseen atractivos diseños que pueden combinarse con cualquier outfit. Además, cada reloj de damas lleva una incrustación de piedra Swarovski -la reconocida marca de cristales tallados de lujo- para elevar mucho más la clase de cada uno de estos hermosos ejemplares.

La colección se inicia el 5 de enero y contiene 10 relojes para varones y mujeres. Cada reloj podrá adquirirse al módico precio de S/.30 con cupón de descuento del diario El Comercio.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Desde el 5 de enero, un nuevo reloj para lucir con estilo cada lunes según el siguiente cronograma:

Lunes 12 de enero

Imperial Edmonds (para mujer)

Lunes 19 de enero

Alpha Team K2 (para hombre)

Lunes 26 de enero

Richmond Hill (para mujer)

Lunes 2 de febrero

Mugello Everest (para hombre)

Lunes 9 de febrero

Alpha Team Golden (para mujer)

Lunes 16 de febrero

GP Racing Sixty (para hombre)

Lunes 23 de febrero

Monteroso Time (para mujer)

Lunes 2 de marzo

Oakland Mountain (para hombre)

Lunes 9 de marzo

Mazzini (para mujer)

Lunes 16 de marzo

Marine Blue (para hombre)