Tapers plegables de silicona, saludables para ti y el planeta.

Empieza la etapa escolar, y los padres empezamos a buscar todos los implementos escolares para nuestros hijos. En esa interminable búsqueda averiguamos sobre calidades, precios e incluso el diseño más llamativo. Además, y no menos importante, averiguamos sobre la toxicidad de algunos productos y resistencia sobre todo cuando se trata de la lonchera ya que los alimentos deben llegar frescos o deben poder calentarse en cualquier momento.

Es por eso que pensando en todas estas variables, El Comercio les trae esta increíble colección de tápers plegables de silicona. La silicona, por su composición química de silicio y oxígeno, es flexible y suave al tacto, no mancha, no se desgasta, no envejece, es resistente al uso que le den y no contamina. Por lo durable y resistente, acompañará mucho más tiempo en tus hijos en el colegio o en la universidad.



Por si fuera poco, la ductilidad de estos tápers plegables permitirá transformarlos y amoldarlos a tus necesidades de almacenamiento; su tapa hermética permite transportarlos sin temor a fugas y, dependiendo la entrega, se incluyen el utensilio que también es compacto (cuchara, tenedor o cuchillo). Por todo eso, estos tápers se convertirán en los indispensables para el regreso a clases.

Detalles de la colección

El material de los productos es de silicona. Colores variados, flexible que permite reducir su tamaño y ahorrar espacio en la alacena. Son fáciles de limpiar y muy livianas. Su tapa hermética permite mantener a los alimentos seguros de derrames. Además, puedes usarlo en el microondas, nevera o lavavajillas.



Cada ejemplar viene debidamente embolsado, además disponible en dos colores y está sujeto a disponibilidad de stock.



La primera entrega costará solo S/19.90 soles y se publicará desde el viernes 22 de febrero.



Formas de adquisición

La promoción estará disponible en todo el Perú y como ya te dijimos, podrá ser adquirida desde el viernes 22 de febrero mediante los tres canales que indicamos a continuación:



1. En cualquier quiosco: Solo debes ir a tu quiosco favorito y solicitarle al canilla la colección Tápers plegables de silicona de El Comercio y el monto correspondiente.



2. A través de la Suscripción del diario El Comercio: Los suscriptores del diario pueden adquirir la colección en la comodidad de casa llamando al 311-5100, opción 4. Los medios de pago y las fechas de entrega las detallarán los operadores a cargo.



3. En la web de Lumingo: Sí, la tienda virtual Lumingo.com es ahora uno de los sitios donde puedes adquirir tus colecciones y promociones. Simplemente vas al portal de Lumingo, colocas el nombre de la promoción y sigues los pasos que se te indican para proceder con tu compra. Rápido, fácil y seguro.



Cronograma de entrega



Viernes 22 de febrero

TÁPER DE 800ML CON UTENSILIO a S/19.90



Viernes 1 de marzo

TÁPER DE DOS PISOS CON UTENSILIO. CAPACDAD 1,600 ML EN TOTAL a S/35.90



Viernes 15 de marzo

TÁPER DE DOS DIVISIONES CON UTENSILIO. CAPACIDAD 1,300ML EN TOTAL a S/33.90



Viernes 22 de marzo

TÁPER DE TRES DIVISIONES CON UTENSILIO. CAPACIDAD 1,300ML EN TOTAL a S/39.90



Viernes 29 de marzo

TOMATODO PLEGABLE. CAPACIDAD 500 ML. a S/24.90



Viernes 5 de abril

TÁPER DE TRES DIVISIONES CON UTENSILIO. CAPACIDAD 1,000ML EN TOTAL a S/29.90



Viernes 12 de abril

TÁPER DE TRES DIVISIONES CON UTENSILIO. CAPACIDAD 2,000ML EN TOTAL a S/30.90



Viernes 19 de abril

TÁPER PEQUEÑO. CAPACIDAD 200ML EN TOTAL a S/13.90