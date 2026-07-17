La empresa Honda del Perú S.A. identificada con RUC N° 20103733015 y domiciliado en Av. República de Panamá 3545, San Isidro, Lima, Perú advierte que los vehículos de la marca Honda, modelo CB125 HORNET de año y modelo 2026 procedentes de India, podrían presentar riesgo para la salud y/o seguridad de los consumidores.

Dichos riesgos se deben a la posibilidad de que la rueda delantera de la motocicleta no cuente con el anillo de pulsos el cual transmite información de la rotación de la rueda al sistema ABS, lo que podría provocar que la gestión del ABS no inicie, por esta falta de información; sin embargo, el sistema de frenos trabaja de modo convencional, por lo que la medida de precaución es llevar su vehículo al concesionario más cercano para una revisión inmediata.

A fin de resguardar la seguridad y salud de nuestros clientes a partir de la fecha hemos adoptado las siguientes medidas de manera preventiva: tomar comunicación inmediata con los clientes cuyas unidades estén involucradas a fin de realizar la inspección y de ser necesario, el trabajo correctivo que consiste en el reemplazo de la rueda delantera completa de manera totalmente gratuita.