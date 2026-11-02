La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresa su firme posición institucional respecto de la necesidad de garantizar la continuidad, ampliación y ejecución oportuna de las inversiones destinadas a la exploración, producción, transporte y distribución del gas natural en el Perú. Este recurso energético es indispensable para el crecimiento económico, la competitividad empresarial y el bienestar de millones de peruanos.

El gas natural constituye una de las principales ventajas competitivas de nuestro país. Su aprovechamiento responsable

permite impulsar la industria, dinamizar la inversión privada, generar empleo, fortalecer la seguridad energética y facilitar el acceso de las familias a una fuente de energía más económica y menos contaminante que los combustibles tradicionales.

En ese sentido, la SNCI considera prioritario:

1.Impulsar nuevas inversiones en exploración y desarrollo de reservas de gas natural. El Perú debe promover condiciones de estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y confianza para atraer capitales nacionales e internacionales que permitan asegurar el abastecimiento energético durante las próximas décadas.

2.Acelerar la masificación del gas natural en las regiones. El acceso a este recurso no debe concentrarse en Lima y determinadas ciudades. Las provincias del país merecen oportunidades reales de acceder a sus beneficios, mediante la ampliación de la infraestructura de transporte de gas natural, de las redes de distribución y nuevas concesiones, así como de proyectos sostenibles que contribuyan a cerrar las brechas territoriales.

3.Priorizar la suscripción de las adendas contractuales pendientes. Exhortamos al Ministerio de Energía y Minas y a ProInversión, en el ámbito de sus respectivas competencias, a impulsar la evaluación y suscripción oportuna de las adendas necesarias para destrabar inversiones, ampliar las redes de distribución y garantizar la continuidad de los proyectos, con pleno respeto al marco legal, el interés público y la seguridad jurídica.

4.Garantizar una distribución equitativa y precios accesibles. La masificación del gas natural debe responder a un principio de equidad territorial, procurando que las familias, pequeñas empresas e industrias de las distintas regiones puedan acceder a tarifas competitivas y condiciones económicas justas, mediante mecanismos sostenibles y transparentes.

5.Fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado. Resulta indispensable establecer una agenda nacional de inversiones energéticas que permita acelerar proyectos estratégicos, eliminar obstáculos administrativos y asegurar la expansión de infraestructura moderna, eficiente y segura.

La SNCI considera que el gas natural debe convertirse en un verdadero instrumento de integración nacional, descentralización productiva y desarrollo social. No podemos permitir que las oportunidades de crecimiento de nuestras regiones se vean limitadas por la falta de infraestructura energética o por demoras injustificadas en decisiones administrativas y contractuales.

En consecuencia, invocamos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Economía y Finanzas y a ProInversión a otorgar prioridad a la ejecución de las inversiones y a la solución de los asuntos pendientes que permitan acelerar la masificación del gas natural en todo el territorio nacional.

Finalmente, la SNCI reafirma su disposición de contribuir técnicamente, junto con sus empresas asociadas y especialistas, en la formulación de propuestas que permitan fortalecer la infraestructura energética del Perú. El acceso a la energía no debe ser un privilegio de determinadas regiones, sino una oportunidad de progreso para todos los peruanos. Por un Perú con más inversión, infraestructura, competitividad y desarrollo para todos.