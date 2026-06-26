La Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) informa a la opinión pública que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ha dispuesto el archivo definitivo de la investigación en su contra por los presuntos delitos de fraude tributario, lavado de activos y tráfico de tierras después de más de dos años y medio de investigación preliminar.

En consecuencia, la investigación ha concluido en su totalidad, no existiendo actualmente investigación penal alguna en trámite contra la Asociación Civil San Juan Bautista.

La investigación estuvo basada en notas periodísticas publicadas en 2021, a partir de las cuales la Fiscalía inició diligencias preliminares incluyendo a la ACSJB, sin que se llegara a identificar conducta ilícita alguna atribuible a la institución.

Mediante Disposición Fiscal de fecha 11 de junio de 2026, y tras una revisión exhaustiva de las operaciones de la Asociación, la Fiscalía dispuso el archivo de la investigación preliminar seguida contra diversas personas naturales y jurídicas, entre ellas la ACSJB. Posteriormente, el 19 de junio de 2026, dicha decisión fue declarada firme.

La Asociación Civil San Juan Bautista reafirma su compromiso con la legalidad, el Estado de Derecho y su misión de brindar asistencia previsional y de sepultura digna y reverente, alentando así la esperanza cristiana ante la dolorosa pérdida de un ser querido.