La Asociación Civil San Juan Bautista se dirige a la opinión pública nacional e internacional ante la reciente reaparición de acusaciones que consideramos falsas y ya esclarecidas, vinculadas al caso Catacaos, así como por las reiteradas declaraciones del Sr. Jordi Bertomeu.

Contexto de la controversia

Las actuales imputaciones no surgen de manera aislada. En el año 2024, una serie de acusaciones públicas —principalmente difundidas por el Sr. Marcelino Ynga— señalaron a la Asociación Civil San Juan Bautista como responsable de un supuesto despojo de tierras a comuneros de Catacaos, así como de hechos de violencia vinculados a ese contexto.

Frente a ello, la Asociación emitió un comunicado público en abril de 2024 , en el que respondió de manera detallada a cada una de estas imputaciones, exponiendo su posición jurídica, los antecedentes registrales de las propiedades y rechazando categóricamente haber incurrido en acto ilícito alguno.

Sin embargo, pese a que estos hechos ya fueron respondidos institucionalmente, en el año 2026 dichas acusaciones han sido reinstaladas en el debate público, esta vez en un contexto eclesial, a través de actos como la denominada “misa de reparación” en Catacaos y de diversas intervenciones del Sr. Jordi Bertomeu.

1. Sobre la narrativa que se intenta reinstalar

En la opinión pública —tanto en el Perú como en el extranjero— se ha buscado nuevamente instalar la idea de que:

La Asociación Civil San Juan Bautista estaría vinculada o formaría parte del Sodalicio de Vida Cristiana .

. Habría despojado de sus tierras a comuneros de Catacaos .

. Estar involucrada en la muerte de comuneros.

Esta triple imputación constituye el núcleo de la narrativa que hoy se difunde. Estas afirmaciones son incorrectas y han sido previamente respondidas por nuestra institución con información documentada .

2. Sobre la autonomía de la Asociación Civil San Juan Bautista

La Asociación Civil San Juan Bautista es una persona jurídica civil, sin fines de lucro y completamente independiente. Si bien comparte una identidad católica y ha tenido relaciones de cooperación con el Sodalicio de Vida Cristiana, no existe ni ha existido vínculo jurídico, patrimonial ni de subordinación institucional entre ambas entidades.

Por ello, cualquier intento de presentar a la Asociación como parte del Sodalicio o como responsable de hechos atribuidos a dicha organización constituye una tergiversación de la realidad.

3. Sobre la actuación del Sr. Jordi Bertomeu

La reactivación de esta narrativa no es un fenómeno espontáneo. El Sr. Jordi Bertomeu ha tenido un rol activo en la difusión y validación pública de estas acusaciones , incorporándolas en actos litúrgicos, entrevistas y pronunciamientos que han contribuido a presentarlas como hechos consolidados.

Esto resulta especialmente delicado, dado que sus declaraciones han sido emitidas desde una posición de autoridad eclesial, lo que amplifica su impacto y puede inducir a error tanto a la opinión pública como a miembros de la propia Iglesia.

A ello se suman antecedentes públicos que generan serios cuestionamientos. En el Perú, se ha informado sobre una denuncia en su contra por presunta violación del secreto profesional, en cuyo marco los denunciantes señalaron haber enfrentado un precepto penal que incluía la amenaza de excomunión en caso de no retirar dicha denuncia.

4. Posición institucional sobre Catacaos

4.1. Sobre la supuesta usurpación de tierras

La Asociación Civil San Juan Bautista niega categóricamente haber usurpado tierras a la comunidad campesina de Catacaos. La adquisición de los terrenos vinculados al caso de Catacaos se realizó en el año 2012 dentro del marco del sistema de propiedad formal reconocido por el ordenamiento jurídico peruano, respetando plenamente el principio de tracto sucesivo.

Estos terrenos tuvieron originalmente como antecedente de propiedad a la comunidad campesina de Catacaos, la cual inscribió el predio a su nombre en 1999. Posteriormente, y antes de cualquier intervención de la Asociación Civil San Juan Bautista, dichos terrenos fueron objeto de un proceso de transferencia mediante el cual cien comuneros adquirieron titularidad individual en el año 2000, conforme a los mecanismos legales vigentes.

Es sobre esa base que, en una etapa posterior, los terrenos pasaron del ámbito comunal al ámbito de propiedad individual de terceros, quienes figuraban como titulares inscritos en los Registros Públicos al momento de la adquisición .

La Asociación Civil San Juan Bautista no adquirió los terrenos de la comunidad campesina ni intervino en ese proceso de transferencia inicial, sino que en el año 2012 compró los predios (1,895.40 hectáreas) a quienes aparecían como legítimos propietarios inscritos en el registro , respetando la cadena de titularidad existente.

En consecuencia, la eventual controversia sobre el origen o validez de las transferencias previas —incluyendo aquellas que involucraron a comuneros— es anterior a la intervención de la Asociación y no puede ser atribuida a esta institución.

Calificar como “despojo” una adquisición realizada años después de que el terreno dejara de pertenecer a la comunidad no refleja la realidad jurídica del caso.

4.2. Sobre la inexistencia de pronunciamientos judiciales

No existe sentencia ni decisión judicial que determine que la Asociación haya cometido delito alguno en relación con estos hechos.

4.3. Sobre las acusaciones de violencia y fallecimientos

Nuestra institución ha respondido previamente a estas acusaciones de manera detallada, diferenciando cada uno de los casos que se mencionan, los cuales no guardan relación causal ni fáctica con la Asociación. En ese sentido:

El fallecimiento del Sr. Guadalupe Zapata Sosa ocurrió en el año 2011 en el contexto de un enfrentamiento producido durante un proceso de desalojo en el Asentamiento Humano Miguel Grau, en una situación ajena a la participación de la Asociación Civil San Juan Bautista.

ocurrió en el año 2011 en el contexto de un enfrentamiento producido durante un proceso de desalojo en el Asentamiento Humano Miguel Grau, en una situación ajena a la participación de la Asociación Civil San Juan Bautista. El fallecimiento del Sr. Luis Pasache se produjo en el año 2017 durante un enfrentamiento entre efectivos policiales y personas que habían ingresado al predio de Santa Regina en el marco de una invasión, en un contexto en el que la intervención estuvo a cargo de la autoridad pública y no de nuestra institución. Cabe destacar que el Sr. Luis Pasache era trabajador de Santa Regina, no un comunero.

se produjo en el año 2017 durante un enfrentamiento entre efectivos policiales y personas que habían ingresado al predio de Santa Regina en el marco de una invasión, en un contexto en el que la intervención estuvo a cargo de la autoridad pública y no de nuestra institución. Cabe destacar que el Sr. Luis Pasache era trabajador de Santa Regina, no un comunero. En el caso del Sr. Cristino Melchor, los propios reportes periodísticos han señalado que el señor vendía quesillos en la carretera de Piura a Chulucanas y se le dio muerte por problemas extorsivos relacionados con su actividad como comerciante. No existe ninguna vinculación acreditada con la Asociación Civil San Juan Bautista.

Estos tres hechos, aunque lamentables, corresponden a eventos distintos, en momentos distintos y bajo circunstancias independientes, y han sido indebidamente agrupados para construir una narrativa que busca atribuir responsabilidades inexistentes a nuestra institución.

En consecuencia, la Asociación Civil San Juan Bautista rechaza categóricamente cualquier intento de establecer una relación entre estos fallecimientos y su actuación, por carecer de sustento fáctico, jurídico o probatorio. La utilización de estos hechos con fines de imputación pública no solo distorsiona la realidad, sino que constituye una forma particularmente grave de desinformación.

4.4. Sobre la misa de reparación

La Asociación respeta profundamente el valor espiritual y pastoral de toda acción religiosa. Sin embargo, resulta preocupante que, en el marco de estos actos, se haya contribuido a presentar como hechos probados acusaciones que nuestra institución ha rechazado y respecto de las cuales ha expuesto públicamente su posición.

4.5. Sobre el fondo del conflicto

La complejidad del caso de Catacaos no puede ser reducida a una narrativa simplificada de “despojo” y “reparación”. La Asociación ha puesto a disposición de la opinión pública los antecedentes legales y registrales del caso, los cuales no pueden ser ignorados sin afectar gravemente la verdad de los hechos.

5. Acciones legales en defensa del honor institucional

En defensa de su honor, el 12 de noviembre de 2025, la Asociación Civil San Juan Bautista inició acciones legales en España contra el Sr. Jordi Bertomeu por las declaraciones realizadas en abril de 2025 en RAC1 y TV3, en las que vinculó a la institución con supuestos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal, sin sustento probatorio. Se ha promovido una querella criminal por presuntos delitos de injurias y calumnias, habiéndose iniciado previamente el procedimiento de conciliación.

El Sr. Bertomeu no asistió a la audiencia del 20 de abril de 2026 y solicitó la suspensión de la siguiente citación, fijándose una nueva audiencia para el 22 de junio de 2026, a la cual esperamos que concurra conforme a derecho.

Ahora que la Asociación Civil San Juan Bautista ha interpuesto una querella al Sr. Bertomeu por difamación en Barcelona, ¿intentará nuevamente condicionar el ejercicio de nuestro derecho a la defensa mediante mecanismos de presión de carácter religioso o moral, como los que han sido públicamente denunciados en el pasado?

6. Defensa del honor y compromiso con la verdad

La Asociación Civil San Juan Bautista no aceptará que se continúe utilizando una posición de autoridad para reinstalar acusaciones que considera falsas. Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y nuestro derecho a defendernos frente a cualquier imputación infundada.