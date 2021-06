No tienen ninguna duda. Los futbolistas brasileños que militan en el extranjero no quieren la Copa América; por lo que, no solo no piensan participar, también se encuentran buscando apoyo de los demás seleccionados de Sudamérica para lograr que se suspenda la competición de Conmebol, la misma que tiene nueva sede en Brasil.

Los principales líderes de la ‘Canarinha’ van dos días comunicándose con otros jugadores sudamericanos; y, en Uruguay ya han sabido dar muestras de solidaridad con ellos. Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera brindaron declaraciones, expresando su molestia por la realización del evento organizado por Conmebol.

La decisión de organizar la el evento sudamericano en Brasil afectó a los seleccionados brasileños, debido a la complicada situación que viven por la pandemia del coronavirus: cerca de 500 mil muertos en el país campeón de la última Copa América.

Los internacionales brasileños ya se comunicaron con la Confederación Brasileña de Fútbol, en específico con su presidente Rogerio Caboclo, indicándole que serían considerados poco sensible con la situación que viven por el virus. Cabe destacar que, Casemiro decidió no aparecer en la conferencia de prensa previa al encuentro contra Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Uruguayo en contra de la Copa América

Fernando Muslera brindó su opinión sobre la competición de Conmebol: .” Si me lo preguntas como persona te diría que no, que no estoy de acuerdo en jugarla”.

“Llama la atención que se juegue, habría que darle prioridad a la salud del ser humano y no a un torneo de fútbol”, señaló Luis Suárez en declaraciones a la prensa.

Edinson Cavani también opinó días atrás sobre la realización de la Copa América: “Hay que poner por delante otras cosas que son importantes también. No nos olvidemos que es una pandemia y eso es una cadena. Empieza por una cosa y luego se va haciendo más grande”.