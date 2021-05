La Selección Argentina se encuentra concentrando para los partidos que deberá disputar por la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘albiceste’ jugará ante Chile y Colombia, por lo que Lionel Messi ya está en su país natal entrenando. Ante esto, al entrenador Scaloni se le preguntó como veía al astro del Barcelona y cómo es su trabajo de capitán dentro del equipo.

En entrevista para Olé, Scaloni señaló la importancia de Messi dentro de la plantilla: “Se pueden decir muchas cosas, pero sinceramente hablamos con el cuerpo técnico y a veces es impresionante cómo lo lleva de natural, de bien. Es para sacarse el sombrero. Todo lo que ha generado y genera, lo que es y lo que hizo, es no sólo porque juega bien al fútbol, sino por lo que es como persona”.

“Es el primero que cuando el entrenador necesita una mano, está”, afirmó Lionel Scaloni respecto a la actitud de Messi tanto en los entrenamientos, como dentro del campo.

Además, el entrenador de la ‘Albiceleste’ aseguró el gran poder de liderazgo del capitán de la Selección Argentina: “Yo te aseguro que él es el que más sangre tiene, el que más quiere ganar, el que más le duele perder, no tengo dudas”.

“Lo que queremos es que disfrute, que juegue al fútbol, que sea feliz”, dijo Scaloni respecto a Messi, dado que considero la importancia de los buenos recuerdos con los compañeros, no solo de las victorias. “Siempre le digo que la pase bien y que disfrute cada entrenamiento”, añadió el DT argentino.

Lionel Scaloni también habló de que el liderazgo se encuentra dentro de del campo y no en los temas administrativos. Por lo que indicó la importancia de no cargar a Messi con más temas además de jugar al fútbol. “Leo tiene que sentir que es un jugador de la Selección y no debe decidir ni cómo, ni cuándo se viaja, ni cuándo hay que ir a tal lado o a otro. Eso es fundamental. Él sólo se tiene que dedicar a jugar al fútbol y ya con eso basta”, concretó el técnico ‘albiceleste’.