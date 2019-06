Jaime Duarte sobre la selección peruana: "Debe revalidar porqué estuvo en el Mundial"

El sábado 15 de junio se llevará a cabo el debut oficial de la selección peruana en la Copa América 2019 frente a Venezuela. Jaime Duarte brindó una extensa entrevista para Alianza Lima TV, dónde se refirió a lo que vivió él cuando defendió los colores de la bicolor en la edición de 1975 y el último amistoso ante la selección colombiana.

"Nuestro deseo es que nuestra selección ocupe puestos preponderantes. La vez pasada hablé con un amigo y me hizo recordar aquella vez que salí campeón en la Copa América del 75, la verdad no jugué ningún partido, era suplente, pero luego jugué dos semifinales y no está nada mal para mi palmarés. Quizá exista dudas por la goleada sufrida ante Colombia, para mí solo ha sido un amistoso que le servirá a los nuestros seleccionados para corregir errores y evaluar muchas cosas", precisó el ex seleccionado nacional.

Además, Jaime Duarte se refirió al nivel que debe mostrar la selección peruana en Brasil, tras su clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Es hora que Perú revalide porque ocuparon dos veces el tercer lugar en la Copa América y revaliden porqué estuvo en un Mundial. No me cabe duda que Perú hará un gran partido ante Venezuela"

Cabe mencionar que la selección peruana integra el Grupo A de la actual edición de la Copa América 2019. La bicolor se medirá ante Venezuela, Bolivia y finalmente la anfitriona, Brasil.