Brasil vs. Bolivia EN VIVO: fecha, hora, canales, links, detalles, info y streaming de la Copa América 2019

¡Vuelve al 'fiesta del fútbol'! Se inaugura una nueva edición de la Copa América con el partido entre Brasil vs. Bolivia en búsqueda de los tres puntos que les permitan a ambas escuadras estar cada vez más cerca de la clasificación a la siguiente ronda del torneo CONMEBOL.

El Comercio te traerá la fecha, la hora, los canales, los links para ver el partido en vivo, todos los detalles, info, y algunos servidores de streaming en donde podrás estar con los 'ojos puestos' de inicio a fin a los encuentros del campeonato que reúne a todos los equipos de Sudamérica avalados por la FIFA.

✓ ¡Mira aquí la INAUGURACIÓN de la Copa América 2019!

A falta de poco para que inicie el partido, el seleccionador de Brasil, Tité, ya tiene el once confirmado para enfrentar al conjunto 'altiplánico' en el Estadio Morumbí este viernes 14 de junio a las 19:30 horas.

Entre los jugadores más importantes de la 'canarinha' para esta edición de la Copa América y que será el '9' titular, se encuentra nada más y nada menos que el delantero del Liverpool de Inglaterra, Roberto Firmino, el cuál llega con toda la 'artillería pesada' para tratar de conseguir el título que se le ha hecho esquivo a Brasil en los últimos años.

El cuadro de Tite, que se entrenó este jueves sobre el césped del Morumbí, jugará con la equipación blanca, un color "maldito" para muchos brasileños y que la selección desterró tras la derrota en la final del Mundial de 1950 ante Uruguay en el célebre 'Maracanazo'.

Por otra parte, está el equipo de Bolivia, escuadra dirgida por Eduardo Villegas que optó por darle cabida a los jugadores del torneo local, armando así su lista de 24 seleccionados que son los que representarán al conjunto verde en esta Copa América 2019.

Los bolivianos cuentan con un balance histórico negativo ante Brasil en este torneo y es que de 29 partidos jugadores, 20 victorias son a favor de los 'verdeamarelos', cuatro son empates y solo triunfos tienen los 'boliches'. Ahora buscan cambiar todo el rumbo y eliminar a los locales.

Hora del Brasil vs. Bolivia EN VIVO

- Perú - 19:30 horas.

- Ecuador - 19:30 horas.

- Colombia - 19:30 horas.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 19:30 horas.

- Bolivia – 20:30 horas.

- Venezuela - 20:30 horas.

- Argentina - 20:30 horas.

- Chile - 21:30 horas.

- Paraguay - 21:30 horas.

- Uruguay - 21:30 horas.

- Brasil – 22:30 horas.

Canales de transmisión del Brasil vs. Bolivia EN VIVO

DirecTV Sports (Latinoamérica)

América Televisión (Perú)

SporTV (Brasil)

Globo (Brasil)

Bolivia TV (Bolivia)

Tigo Sports (Bolivia y Paraguay)

TV Pública (Argentina)

TyC Sports (Argentina)



Canales de transmisión de la Copa América por país:

Argentina: El Trece, TyC Sports, TxC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports +, DirecTV Sports

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Colombia: Caracil Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, Teleamazonas, TC Tlevisión, DirecTV Sports

Estados Unidos: Telemundo

México: Televisa, TV Azteca, TDN

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: America Television, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, Campo Deportivo, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

¿Cuáles son los grupos de la Copa América 2019?

Grupo A:

Brasil

Perú

Bolivia

Venezuela



Grupo B:

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar



Grupo C:

Chile

Ecuador

Japón

Uruguay

FIXTURE COMPLETO de la Copa América Brasil 2019:

FIXTURE COMPLETO de la Copa América Brasil 2019:

Viernes 14 de Junio:

Brasil vs. Bolivia (Grupo A)



Sábado 15 de junio

Perú vs. Venezuela (Grupo A)

Argentina vs. Colombia (Grupo B)



Domingo 16 de junio

Paraguay vs. Qatar (Grupo B)



Lunes 17 de junio

Japón vs. Chile (Grupo C)



Martes 18 de junio

Perú vs. Bolivia (Grupo A)

Brasil vs. Venezuela (Grupo A)



Miércoles 19 de junio

Colombia vs. Qatar (Grupo B)

Argentina vs. Paraguay (Grupo B)



Jueves 20 de junio

Uruguay vs. Japón (Grupo C)



Viernes 21 de junio

Ecuador vs. Chile (Grupo C)



Sábado 22 de junio

Perú vs. Brasil (Grupo A)

Bolivia vs. Venezuela (Grupo A)



Domingo 23 de junio

Argentina vs. Qatar (Grupo B)

Colombia vs. Paraguay (Grupo B)



Lunes 24 de junio

Chile vs. Uruguay (Grupo C)

Ecuador vs. Japón (Grupo C)



Cuartos de final:

​

Jueves 27 de junio

1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C

​

Viernes 28 de junio

2° Grupo A vs. 2° Grupo B



Sábado 28 de junio

1° Grupo B vs. 2° Grupo C



Domingo 29 de junio

1° Grupo C vs. 3° B/C



Semifinales:

Martes 2 de julio

Ganador "1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C" vs. Ganador "2° Grupo A vs. 2° Grupo B"



Miércoles 3 de julio

Ganador "1° Grupo B vs. 2° Grupo C" vs. "1° Grupo C vs. 3° B/C"



Tercer puesto

Sábado 6 de julio en el Arena do Corinthians



Final Copa América 2019

Domingo 7 de julio en el mítico estadio Maracaná