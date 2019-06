Copa América: la recuperación de Alexis devuelve la ilusión a Chile

Alzar nuevamente la Copa América sin el 'Niño maravilla' sonaba a utopía. Pero la mejora física de Alexis Sánchez y el buen presente de sus otras estrellas permite a Chile soñar con una nueva proeza: alcanzar el tercer título continental consecutivo.

Una lesión de tobillo a final de temporada, cuando se contaba por días el inicio de la competición americana, hubiera sido razón suficiente para ceder ante el pesimismo.

Pero el tormentoso año del delantero chileno en el Manchester United de Inglaterra, donde solo jugó diez partidos y anotó un gol, ya era un argumento de peso para sacar al naipe chileno de la baraja de aspirantes para consagrarse en el Maracaná.

Alguna gitana hermosa de la que hablan los cánticos de las barras del sur de América debió tirar las cartas de nuevo y la partida volvió a sonreírles a los hombres de Reinaldo Rueda.

Tras un trabajo físico y médico elogiado por el técnico colombiano, el movedizo y letal delantero austral regresó con gol a las canchas en un amistoso el martes contra un cuadro de la segunda división brasileña.

La Roja venció 3-0 a Esporte Clube XV de Novembro en Itu, un municipio aledaño a Sao Paulo. Alexis jugó 40 minutos.

Rueda, entonces, sacó la bandera verde de partida: "Creo que (Alexis) va por muy buen camino, el balance es muy positivo". Y remató con la de cuadros: el jugador con más partidos con Chile será titular en el estreno el lunes ante Japón en el estadio Morumbí.

- La épica -

Aunque el entrenador aclaró que seguramente no podrá disputar los 90 minutos del "bravísimo" encuentro contra los subcampeones asiáticos, su mera presencia ya es una preocupación adicional para los Samuráis Azules de Hajime Moriyasu y sus otros contendores del grupo C, Ecuador y Uruguay.

Arropado por sus compatriotas, a los que ha pedido unidad para repetir los títulos en casa en 2015 y el de Estados Unidos en 2016, el pequeño de 169 centímetros de estatura se agiganta: en la Copa Centenario hizo parte del once ideal y fue el quinto máximo artillero con tres goles.

"En la Copa América tiene la posibilidad de demostrar toda su capacidad", advierte Rueda en entrevista al diario brasileño Lance.

Y no está solo para igualar a Argentina (1945, 1946 y 1947) como las únicas selecciones en lograr tres títulos consecutivos de la Copa América. A su lado estarán Arturo Vidal, indiscutible rey de Chile con un nuevo trofeo en Europa a cuestas, y el interminable pitbull Gary Medel.

"Ellos ya tuvieron éxito en la competencia y saben transmitir tranquilidad y madurez a sus compañeros", señala el DT cafetero.

- La mancha -

Prudente como siempre, Rueda ha gambeteado los intentos por comprometerse con un título y ha repetido el mantra que Diego Simeone patentó en el Atlético de Madrid: Chile irá partido a partido.

En ese paso a paso recuperó a Alexis, pero aún es una incógnita si Sánchez y la selección podrán exhibir el fútbol letal que caracterizó a La Roja en las épocas de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

El colombiano asumió luego de que Chile no clasificara al Mundial de Rusia. Desde entonces ha dirigido 13 partidos, con un rendimiento del 48%, y ha protagonizado encontronazos con la prensa del país, un escenario inédito para un tipo que a lo largo de su carrera ha dado ejemplo de serenidad.

"Lo de Alexis yo lo dejo en puntos suspensivos. Alexis no está al 100% porque le falta mucho, en lo futbolístico hace mucho que no juega, desde el 4 de mayo", dijo el periodista chileno Francisco Sagredo en Fox Sports. "Y la gran duda también es, ¿si no está Alexis Sánchez, qué es lo que va a hacer (Chile)?".