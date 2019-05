Ricardo Gareca reveló este jueves la lista de convocados de la selección peruana a la Copa América Brasil 2019 y una de las sorpresas fue el llamado de Carlos Zambrano, dejando afuera a Christian Ramos.

Ricardo Gareca, DT de la Selección Peruana, se inclinó por Carlos Zambrano en lugar de Christian Ramos. (Video: Gol Perú)

"Hay decisiones que cuestan y más con muchachos que nos han acompañado siempre. Esto no significa que Ramos no vuelva a la selección, eso dependerá de él. A Carlos Zambrano también le costó estar alejado un tiempo bastante largo. Es una decisión que tomamos y que creemos que es lo más conveniente en este momento. No significa que se acabe la etapa de un jugador. Se trata de observar a otros muchachos, pero no es nada en particular", expresó Gareca en conferencia de prensa en la Videna.

"A veces uno trata de ser lo más objetivo posible, creemos que Christian ha tenido unos inconvenientes para afianzarse. Mucho tuvo que ver el informe que dieron el profesor Santini y el profesor Bonillo de lo que fue la estadía en Suiza como en Turquía. Ver el tema del nivel de entrenamiento, de los partidos y eso nos llevó a la conclusión de querer llevarlo a él (Zambrano)", agregó.

Ricardo Gareca también precisó que es poco probable que Carlos Zambrano juegue los dos partidos amistosos que debe afrontar previo a la Copa América, frente a Costa Rica y Colombia, el miércoles 5 y domingo 9 de junio, respectivamente, por estar en plena recuperación de una lesión.