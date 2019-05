Guerrero: Gareca está seguro de que los problemas Swissotel no afectarán su rendimiento | VIDEO

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, se refirió a Paolo Guerrero y al conflicto legal que el delantero nacional sostiene con el Swissotel. El estratega argentino aseguró que esta situación no perjudicará el rendimiento del futbolista durante la Copa América.

Ricardo Gareca cree que Paolo Guerrero estará enfocado en la Copa América y sus problemas legales no lo perjudicarán. (Video: Gol Perú)

"Paolo no va a estar desenfocado. No. Ustedes ven el proceso que nos tocó vivir previo al Mundial. Un momento difícil y complicado, dejando de lado el tema futbolístico. Paolo va estar enfocado en la Copa América. Tuvo un momento complicado antes del mundial y vino con todo. Más allá de lo que se hable yo creo que su situación privada no va a perjudicar su rendimiento en la selección. Para nosotros no es un problema y deseamos que Paolo encuentre pronto una solución", expresó Gareca.

En este momento, Paolo Guerrero atraviesa una importante racha goleadora con el Inter de Porto Alegre, luego de marcar 3 goles (2 en la ida y una en la vuelta), ante Paysandu por los octavos de final de la Copa Brasil.

Previo a la Copa América, la selección peruana enfrentará en partidos amistosos a Costa Rica y Colombia, el miércoles 5 y domingo 9 de junio, respectivamente.