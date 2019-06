Perú vs. Brasil: "Un peligroso reencuentro", aseguran en el país anfitrión

Con ese titular, el diario Lance! abre su previa sobre el partido entre la Perú y Brasil de este sábado en la Arena Corinthians. Y es que el recuerdo más reciente entre ambas selecciones se remonta a la Copa América del 2016, en la que la Blanquirroja acabó con la era Dunga. Obviamente, en el país de la samba no olvidan aquel papelón de su seleccionado eliminado en la fase de grupos.

Más allá del respeto que siente por la selección peruana y el disgusto con el equipo de Tite, aquí en Brasil coinciden en que el panorama para el duelo contra el conjunto nacional es muy similar al que se vivió hace tres años. El poco optimismo que genera este 'Scratch' incluso hace pensar en los resultados que necesita para avanzar a cuartos de final y no quedar eliminado en casa.

El diario Lance! considera que el partido frente a Perú es un peligroso reencuentro para Brasil.

En el horizonte aparece Perú y se habla de la continuidad de Tite. "No disfruta de la unanimidad que antes había tenido. La presión se acentuará en caso la selección no logre ganar el torneo como local". Con cuatro puntos, es complicado que el cuadro de Gareca deje fuera al anfitrión, sin embargo, una derrota en Sao Paulo podría traerle más de una consecuencia negativa al ex entrenador del Corinthians.

Por otro lado, la experiencia de Perú también es destacada. Y vencer a nuestra selección se describe como "otro desafío para Tite". El medio brasileña recuerda que para esta Copa América, Gareca trajo varios jugadores que estuvieron en el 1-0 del 2016. Ruidíaz, Gallese, Trauco, Yotún, Tapia, Cueva, Polo, Flores y Guerrero.