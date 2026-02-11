Arte que salva vidas: estudiantes de Huaura inspiran conciencia preventiva ante situaciones de emergencia

Con arte, empatía y compromiso, los estudiantes de la I.E. N° 21007 “Félix B. Cárdenas”, del distrito de Santa María, región Lima, lograron emocionar y generar reflexión durante su participación en el II Congreso Regional “Nuevos desafíos en la gestión del riesgo de desastres en salud”, organizado por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Lima. El objetivo es destacar que, ante una emergencia, los niños, niñas y adolescentes deben ser siempre prioridad.

A través de una impactante puesta en escena que combinó poesía, teatro y simulación de respuesta ante un sismo, los estudiantes sensibilizaron a las autoridades y especialistas presentes, reforzando un mensaje esencial: ante una situación de emergencia, los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados y considerados prioridad en la atención.

Un congreso para fortalecer la prevención

El II Congreso Regional “Nuevos desafíos en la gestión del riesgo de desastres en salud” se llevó a cabo los días 27 y 28 de octubre del 2025 en el auditorio central de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en Huacho.

El evento reunió a más de 440 participantes entre autoridades regionales, profesionales del sector salud, representantes del ámbito educativo y miembros de entidades de primera respuesta, como la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos, el Ejército y la Marina de Guerra. También participaron instituciones como INDECI, el Ministerio Público y diversos colegios profesionales.

El encuentro contó con ponentes nacionales e internacionales, quienes abordaron temas como la preparación institucional, la salud mental en emergencias y las estrategias de gestión del riesgo.

Durante una entrevista con este equipo de corresponsales escolares, el director general de la DIRESA Lima, Dr. José Morales De La Cruz, afirmó: “Como Dirección Regional de Salud, tenemos la responsabilidad de proteger el bienestar de la población. Por ello, desarrollamos de manera permanente procesos de capacitación para nuestro personal, especialmente para quienes integran las brigadas de salud y los equipos de primera respuesta”.

Asimismo, Morales De La Cruz agregó que el congreso se desarrolló bajo el liderazgo de la gobernadora regional, Dra. Rosa Vásquez Cuadrado, y con el compromiso del comité organizador: “Espacios como este fortalecen nuestras capacidades para enfrentar situaciones de emergencia y proteger la vida de nuestra población, en especial la de los niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, el Dr. Eduardo Ángeles, director de Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la DIRESA Lima, resaltó: “Nuestra principal fortaleza es la capacitación continua para fortalecer la cultura de prevención y garantizar una respuesta oportuna ante emergencias. No solo formamos a médicos, enfermeras, técnicos y brigadistas de salud, también trabajamos con instituciones educativas, porque creemos que la cultura de prevención se construye desde las escuelas”.

Prioridad ante las emergencias

Diversos estudios de vulnerabilidad advierten que una gran parte de los centros educativos del país se encuentra ubicada en zonas de riesgo sísmico o presenta infraestructura deficiente. Según investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solo el 8% de los locales escolares en Lima y Callao son estructuralmente seguros frente a un sismo. De igual manera, informes de INDECI y CENEPRED señalan que muchas escuelas no cuentan con planes de contingencia actualizados ni rutas de evacuación adecuadas.

(Foto: Corresponsales escolares de El Comercio) / Linckol

(Foto: Corresponsales escolares de El Comercio)

(Foto: Corresponsales escolares de El Comercio)

Tras el fenómeno Yaku, UNICEF Perú alertó en el 2023 que más de 241.000 personas fueron afectadas por lluvias e inundaciones, entre ellas cerca de 70.000 niños y adolescentes. Esto evidencia la alta vulnerabilidad de la población infantil frente a los desastres naturales, especialmente en zonas con servicios limitados y poca infraestructura de evacuación.

De manera similar, reportes anteriores ya reflejaban esta problemática: en el 2019 se registraron 7.714 emergencias a nivel nacional y el 30 % de los afectados fueron menores de edad. Además, un Flash Update de UNICEF informó que, de 57.225 personas afectadas por lluvias y desbordes, 17 167 eran niños, lo que confirma una tendencia persistente.

Protagonismo estudiantil: un mensaje desde el arte

El psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, sostiene que las artes fortalecen la inteligencia interpersonal, pues permiten que los jóvenes comprendan su entorno y actúen de manera solidaria.

Bajo esta perspectiva, durante el segmento cultural del II Congreso, los estudiantes de la IE N.º 21007 “Félix B. Cárdenas” presentaron la obra “Sabiduría de Peñico, mensaje para el futuro”, inspirada en los saberes ancestrales de la cultura Caral. La puesta en escena integró la armonía entre el ser humano y la naturaleza, resaltando la importancia de la prevención y la resiliencia ante los desastres.

El Dr. José Antonio Espinoza Huerta, director regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Lima, felicitó al elenco: “No solo se evidenció talento artístico, sino también un profundo compromiso con la sensibilización sobre la prevención y la resiliencia ante los desastres. Iniciativas como esta demuestran que la educación, el arte y la conciencia deben ir de la mano para construir comunidades más seguras y preparadas”.

(Foto: Corresponsales escolares de El Comercio)

(Foto: Corresponsales escolares de El Comercio)

(Foto: Corresponsales escolares de El Comercio)

Para el especialista de turismo de DIRCETUR Lima, José Antonio Guibovich Morales, “los estudiantes expresaron su deseo de ser escuchados. Debemos seguir brindando estos espacios, porque son verdaderos embajadores escolares y promotores de conciencia preventiva”.

Por su parte, el director general de la DIRESA Lima subrayó: “La participación de los estudiantes ha sido valiosa. Los jóvenes no solo son el futuro, también son parte activa del presente. Llevar su voz a través del arte y recordarnos que deben ser prioridad en las emergencias es un llamado que no podemos ignorar”.

Según la directora de la institución educativa, Dra. Bety Valencia de Romaña, “los estudiantes no protestaron con reclamos, sino con sensibilidad, creatividad y argumentos sólidos. El arte tocó el corazón de las autoridades y generó reflexión. Confío en que este mensaje inspire decisiones en políticas de salud, educación y, por qué no, también en las propuestas de los futuros candidatos”.

Finalmente, la docente asesora, Mg. Lidia Toledo, señaló que el arte no solo forma, sino que sensibiliza y despierta conciencia: “Este tipo de experiencias permite que los estudiantes aprendan fuera del aula y utilicen el arte como medio para expresar ideas que generan reflexión y acción. Los alumnos recordaron a las autoridades que los niños y adolescentes también pueden participar en la gestión del riesgo y, si se les escucha, contribuyen a disminuir el impacto de las emergencias”.

Voces que inspiran cuando el arte salva vidas

El MINEDU recomienda el uso de actividades lúdicas y artísticas como estrategias de soporte socioemocional durante emergencias. En este sentido, los simulacros escolares con componentes artísticos aumentan la participación estudiantil y mejoran la retención de aprendizajes sobre seguridad y evacuación.

Durante el segundo día, el elenco cardeniano interpretó el poema escénico “Cuando tembló la esperanza”, representando a brigadistas, médicos y rescatistas en medio de una simulación de sismo. El público se mantuvo atento y conmovido. “Aprendimos que la prevención también se puede enseñar con arte. Si cada colegio se prepara, podemos salvar vidas”, comentó Eddy Sánchez, estudiante de cuarto de secundaria.

El Lic. Marlon Panana, brigadista y rescatista del Gobierno Regional de Lima, que acompañó el proceso de creación y entrenamiento para la escenificación, destacó: “Estos jóvenes están demostrando que el arte y la comunicación pueden unirse para crear conciencia y fortalecer la cultura preventiva”.

La directora regional de Educación, Rufina Cisneros Flores, felicitó a los jóvenes: “Ellos nos han recordado que la educación preventiva no solo se enseña con datos, sino también con emociones”.

El psicólogo Mg. Jan Franco Moy Arteaga, especialista en salud ocupacional y comunitaria, añadió: “La participación de los estudiantes fue mucho más que una muestra artística; fue una manifestación colectiva de emociones. Desde la psicología, entendemos que el arte ayuda a procesar el miedo, la incertidumbre y las huellas emocionales que dejan las emergencias. Cuando los niños y adolescentes se involucran activamente, no solo aprenden protocolos, también refuerzan su autoestima y sentido de comunidad. Incluirlos en estos espacios no es un gesto simbólico, sino una verdadera estrategia de salud mental y prevención”.

Aplausos que educan: más allá del escenario

La puesta en escena se convirtió en una valiosa lección de empatía, arte y prevención, reafirmando que la escuela también es un espacio para aprender a proteger la vida. El público respondió con prolongados aplausos, y las autoridades, especialistas y asistentes destacaron la creatividad, disciplina y compromiso social de los estudiantes.

“Fue conmovedor ver cómo los niños, niñas y adolescentes transformaron un tema técnico en una experiencia artística que toca emociones y genera conciencia”, comentó Mirian Campos, promotora de salud.

“Comprendimos que el arte también puede salvar vidas. Si el público nos prestó atención, es porque reconoció que los estudiantes tenemos una voz y un papel en situaciones de emergencia”, expresó Eddy Sánchez, corresponsal escolar.

“Queríamos demostrar que el arte no solo emociona, sino que también educa: nos enseña a prevenir, cuidar la vida y saber cómo actuar ante una emergencia”, añadió Tifanny Ramírez, integrante del elenco y corresponsal escolar.

Las familias también expresaron su orgullo. Juana Chumbes Chafalote, madre de familia, señaló: “Agradecemos a los docentes por orientar a nuestros hijos y permitirles expresar lo que sienten. Verlos en el escenario hablando sobreproteger la vida nos emociona profundamente. No solo aprendieron para ellos mismos, también nos recordaron a los adultos que los niños deben ser prioridad y estar siempre protegidos”.

El arte se transformó en un puente entre la escuela y la sociedad. La participación del colegio “Félix B. Cárdenas” en el congreso reafirmó que la educación y el arte no solo desarrollan talento, sino también conciencia ciudadana y compromiso social. La experiencia dejó una huella profunda: los estudiantes comprendieron que el arte no solo emociona, sino que educa y moviliza.

Su mensaje final resonó entre los asistentes: “Que todos seamos prioridad cuando la tierra tiembla; los niños también cuentan”.