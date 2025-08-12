Con la mira en los jóvenes: las nuevas iniciativas de la ONPE y el JNE para informar sobre las elecciones del 2026

Hay 27 millones de peruanos habilitados para votar en las Elecciones Generales del 2026, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Más 2.5 millones lo harán por primera vez. Además de las dificultades propias del primer voto, se suma el reto de estar bien informado pese a la sobreoferta de postulantes. En abril pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que hay 43 partidos aptos para participar del proceso. Esto implica que podría haber el mismo número de candidatos a la presidencia y más de seis mil para las nuevas cámaras de senadores y diputados.

En este escenario, las entidades electorales aseguran que están trabajando en nuevas iniciativas para apoyar a la población. El objetivo es ayudar a la ciudadanía a emitir un voto informado.

Contra la desinformación

En las elecciones del 2021, ONPE activó un equipo de fact-checking para combatir las noticias falsas sobre el proceso en general y la institución en particular. Fueron más de 200 respuestas en redes sociales. Para el 2026, la institución contempla continuar con el trabajo y ampliará el número de miembros del equipo. Además, viene implementando sistemas braille e información en lenguas originarias en formatos escritos y audiovisuales relacionados a la educación electoral.

“Por ahora, estamos haciendo un trabajo de difusión a través de medios tradicionales y por las redes sociales oficiales de la ONPE. En agosto, lanzaremos una nueva página web”, indicó Susana Vital, gerenta de Información y Educación Electoral de la institución.

El JNE destaca que durante las últimas elecciones también implementó un equipo contra la desinformación: el Comité de Fact Checking, que emitió más de 50 respuestas. Para el próximo proceso, el presidente de la institución, Roberto Burneo, confirmó a El Comercio que este equipo multidisciplinario de verificación continuará con su trabajo y que sumarán herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo de información falsa. También para ayudar a la verificación de la hoja de vida de los candidatos.

“También vamos a fortalecer la fiscalización in situ en cada lugar de votación. Vamos a tener un fiscalizador por cada dos mesas de sufragio. Antes había uno por cada ocho, lo que implicaba que uno solo debía monitorear cuatro salones, e ir y venir todo el tiempo, lo que implicaba mayores riesgos. Ahora ya no será así”, comentó Burneo.

Otra iniciativa que apunta a impulsar un voto informado es la incorporación de mensajes en aimara, quechua, asháninka, awajún y lenguaje de señas en sus contenidos audiovisuales. Hoy, su canal de YouTube cuenta con los programas JNE Noticias, Elige 2026 y Perú Electoral, que ofrecen información sobre el proceso y las medidas que viene aplicando el Jurado.

Inversión y creatividad

Pese a los esfuerzos de ambas instituciones, la desinformación es grande y creciente. Las iniciativas estatales no alcanzan por sí solas para que cada elector tenga la información necesaria para enfrentar de manera óptima el proceso electoral.

Entre el 2021 y el 2024, la periodista Marian Jauregui lideró el Comité Técnico de Fact-Checking del JNE, cuyo trabajo ha gozado del reconocimiento de autoridades, especialistas y también de la ciudadanía. Sin embargo, la comunicadora asegura que aún se necesitan más recursos para enfrentar el volumen creciente de desinformación que circula en redes sociales en un contexto electoral.

“La principal dificultad del equipo fue la falta de presupuesto, que limitaba el acceso a herramientas y personal para manejar el alto volumen de desinformación, especialmente durante periodos electorales. Éramos un equipo pequeño, de solo cuatro personas (a veces incluso una sola). La necesidad de herramientas para sistematizar la desinformación era crucial. Pese a las dificultades, implementamos mecanismos para que nuestro trabajo fuera lo más transparente posible”, comentó Jauregui.

Por su parte, el ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta, indicó que todo proceso electoral obliga a las instituciones a ser creativas para hablarle al elector joven o aquellos a quienes usualmente las grandes campañas de comunicación ignoran.

“Para las elecciones del 2001, desde ONPE lanzamos un spot televisivo muy conciso para enseñar a los votantes cómo sufragar. También producimos material en braille y videos en quechua y aimara. Colocamos mesas en el primer piso para las personas con discapacidad y se capacitó a cinco mil personas para asistir a los locales de votación para campañas informativas. Hubo que usar mucho ingenio”, comentó. “Y todo esto antes de las redes sociales”.