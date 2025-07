“El frío no nos permite concentrarnos”: El impacto del cambio climático en la salud y el rendimiento de los escolares en Huancavelica

El cambio climático se ha convertido en un problema crítico para los habitantes de las zonas altoandinas. Un ejemplo es lo que viven los escolares del distrito de Acoria, en el departamento de Huancavelica, en la sierra central del Perú, quienes enfrentan una serie de desafíos por este problema.

En los últimos años, en el distrito de Acoria la temperatura ha experimentado un notable cambio: puede variar de hasta 18° en un solo día hasta llegar a un mínimo de -2° en la noche y madrugadas, según los reportes climáticos.

Estos cambios también son advertidos por profesores y otros vecinos que llevan décadas viviendo en el lugar. Ellos manifiestan su preocupación por cómo este afecta tanto a los estudiantes como a los sembríos y actividades de la rutina diaria.

Escolares del Colegio José Gálvez, en Acoria (Huancavelica), parte del programa de corresponsales escolares de El Comercio.

Isabel, docente y comunera del distrito de Acoria, recordó que el clima antes era más cálido y la helada o las lluvias permanecían en sus mismos meses. Sin embargo, ahora no se sabe cuándo llegará o hasta cuando durará cada temporada. “Ya no salgo temprano por el frío a trabajar y en las tardes hace demasiado calor, tanto que no puedo ni salir a caminar un rato”, dijo para este informe.

El señor Alcides, trabajador de la municipalidad del distrito, comenta: “El clima antes no variaba tanto,las lluvias eran normales, pero ahora llueve en meses que no es su temporada. En las tardes, el clima era cálido hasta altas horas de la noche. Ahora, ni bien se va el sol, ya empieza a hacer frio y en las mañanas es igual. Ahora las siembras ya no se pueden dar por este cambio”.

Los efectos de este cambio en el clima son advertidos por los propios estudiantes del Colegio José Gálvez. Shiomara, estudiante de 5.º de secundaria cuenta para este informe que empieza su día con mucho frio.

“No puedo ni escribir bien, se me entumecen los dedos. Cuando hay mucho frío, todos estamos más callados y cansados”, y disminuye mi rendimiento académico. He llegado a faltar a clases en algunas oportunidades por problemas de salud respiratoria. En las horas de educación física me siento deshidratada, me dan mareos y dolor de cabeza y en algunas actividades tenía dolor corporal el cual me limitaba en algunas actividades físicas.” relata.

Colegio José Gálvez, en Acoria (Huancavelica).

Un informe del Instituto Nacional de Salud remarca que el aumento del frío incide, en particular, en el contagio de enfemerdades respiratorias. “Muchas personas, por evitar el frío, cierran puertas y ventanas en sus hogares, oficinas, salones, autos y en el transporte público. Esto limita la circulación del aire y favorece el ‘contagio’”, explicó el Dr. Manuel Espinoza Silva, médico infectólogo del INS, citado en una nota institucional.

Erick, estudiante del 5° grado, agrega que “el frío no me permite concentrarme en mis horarios de estudio, ya que es muy molesto. Falté al colegio porque me enfermé. (El frío) me llegó a dañar un poco la garganta y me causaba problemas para respirar"

Más problemas

En el colegio José Gálvez Egusquiza, los alumnos y profesores no solo tienen que enfrentar el frío, sino también el sofocante calor en las aulas prefabricadas como un riesgo al que deben enfrentar a diario.

El alcalde de la institución, Alonso Quispe, manifiesta que “en las aulas pre – fabricadas, por las mañanas hace demasiado frío y no me dan ganas de entrar a esas aulas. Tengo que ir demasiado abrigado, pero no llego a concentrarme bien en la clase por el frío. Y en la tarde hace mucho calor, no me dan ganas de estudiar porque el calor me quita las energías".

Erick, estudiante del 5° grado, agrega que “en las horas de educación física hace demasiado calor y tengo que llevar siempre sombrero, que a veces es muy molesto y mi cuerpo se llega a cansar demasiado”.

Quispe se mostró preocupado porque el frío y el calor están causando serios problemas en la institución. Los patios del colegio no cuentan con un techo que les dé protección para las diferentes actividades al aire libre, como actuaciones o las clases de educación física.

Estas condiciones, tanto el frío como el calor, según comentan los estudiantes, llegan a provocar que algunos padres opten por no enviar a sus hijos a clases para cuidar su salud.

Lo que se necesita

Alumnos y docentes esperan que las autoridades educativas locales y la comunidad en general tomen medidas rápidas para enfrentar este problema. Consideran que la implementación de programas que den un equipamiento adecuado a las escuelas y la promoción de hábitos saludables entre los estudiantes pueden ayudar a enfrentar esta adversidad.

Algunos municipios han empezado a actuar. En Arequipa, se han distribuido kits térmicos para escolares, mientras que en Huancavelica se pruebanpiltos de aulas modulares con aislamiento. Sin embargo, en la institución consideran que los esfuerzos aún no son suficientes.

“Necesitamos que la infraestructura escolar sea pensada con enfoque climático. No basta con tener un aula, debe ser un espacio que proteja y favorezca el aprendizaje”, reclaman algunos docentes.

El año pasado, el Ministerio de Educación (Minedu) reportó haber instalado instaló un centenar de aulas modulares tipo heladas, diseñadas para soportar el frío extremo. Según indicaron, esto se dio e 40 instituciones educativas de las zonas altoandinas de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco y Puno.