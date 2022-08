Sobre la mesa principal de la casa de Gabriela Aguero Muñoz, en el Cusco, yacen documentos de aceptación a diez universidades, la mayoría escritas en inglés, una en japonés y otra en portugués. Es una adolescente cusqueña de 16 años que cursa el quinto año de secundaria en el colegio Innova. Desde nuestra redacción la recordamos, además, por ser una destacada corresponsal escolar de El Comercio durante el 2021.

Cuando Gabriela cumplió 15 años ya sabía lo que quería hacer con su futuro: estudiar leyes en el extranjero. Empezó a navegar en Internet y vio las oportunidades que le daba estudiar fuera de su país. A meses de acabar su etapa escolar en el primer lugar de su promoción, ya había ingresado a 10 prestigiosas casas de estudios en el mundo.

En este camino, Gabriela se convirtió en la primera peruana de su edad en postular a Administración de Negocios Internacionales a una universidad de Japón, la Universidad Internacional de Tokio, la que se ha encargado de agregarle más líneas a su certificado de aceptación para demostrar el aprecio y admiración que le tienen a una postulante tan joven. “Traducir el certificado al español ha sido una travesía”, nos relata Gabriela.

Entre las universidades que se ‘disputan’ tener a Gabriela entre sus aulas, están San Diego State University, De Montfort University Leicester, University of York, University of Liverpool, Birmingham City University, Tokyo International University, London Southbank University, University of the West of England, ETH Zurich y Universidade de Lisboa.

El año pasado inició sus postulaciones a 25 universidades del mundo, dos de ellas desecharon su propuesta por ser muy joven; en los 23 restantes, casi todas fue para Derecho, y otras en Ciencias Políticas y Administración de Negocios Internacionales. Sus ensayos sobre su vida, su familia, su pasión por las leyes escritos en inglés han logrado convencer al jurado de las diez universidades. Ahora la familia de Gabriela está pendiente de conocer el resultado de otras 13 universidades, entre ellas Columbia y Harvard.

Detrás de cada carta de aceptación hay una historia y todo un debate en familia. “No sé a cuál voy a ir, cada vez llegan oportunidades más interesantes que las anteriores. Mi favorita es la universidad de York (Inglaterra), la facultad de Derecho allí se acomodaría a mi personalidad, pues soy una persona muy extrovertida y habladora. Los abogados que producen son litigantes y van a las cortes, pero otra opción fuerte para ella es la universidad de Zurich (Suiza), la séptima mejor universidad del mundo”, nos dice.

Su paso por el Decano

“Desde temprana edad mi abuelo materno me leía periódicos y eso despertó mi curiosidad por la sociedad. Siempre me he sentido cómoda con las letras y la comunicación. El Derecho es una combinación perfecta de ambas, de conocer el mundo alrededor y cómo funciona la ley que está escrita en cada lugar”, dice.

Desde Cusco, toda su familia participa de las inscripciones a las universidades y la emoción de recibir los resultados.

Eso la llevó a Gabriela a ser parte del grupo de corresponsales escolares de El Comercio, un emblemático programa estudiantil que en el 2021 fue recuperado, tras 9 años de inactividad, para darle voz a miles de jóvenes estudiantes de todo el país que querían escribir reportajes en el Decano.

Gabriela considera su experiencia en El Comercio como valiosa y como una que aportó a su vida personal y académica. “Supe desde el primer momento que era la oportunidad que yo necesitaba. A pesar de que no iba muy orientada al tema del periodismo, escribir para el Diario más importante de mi país sin duda era algo único. Redacté e hice entrevistas, aprendí muchísimo con respecto al formato, a cómo funciona el periodismo, fue una experiencia única y la que más recuerdo del progreso de mi adolescencia”, dice.

“Una de las notas que escribí, y que me marcó muchísimo, trata sobre el retorno a las aulas en mi región; de los retos en el sector educativo en el Cusco, haciendo comparación de mi centro educativo con otras unidades escolares. Eso me dejó huella porque soy fiel creyente de la educación de calidad. Contarle al mundo lo que sucede aquí fue muy valioso”, recuerda.

Gabriela fue parte de los 1000 corresponsales escolares del 2021. Este año, son 500 corresponsales más los que han sido parte de programa.

Gabriela nos cuenta que liderar su grupo de corresponsales escolares le exigió mayor responsabilidad. “Estar comprometida con las reuniones de corresponsables, estar al día con los apuntes, tomar nota de lo que pasaba con las entrevistas y redactar, todo eso contribuyó en mi vida estudiantil y mejoré mi redacción. Esta experiencia también la mencioné en las postulaciones a las universidades”, agregó.

El reportaje de Gabriela y sus compañeros se titula “Retorno a clases: propuestas y dificultades de la educación híbrida en Cusco”. Estos pequeños reporteros trabajaron bajo la mentoría del pediodista Rodrigo Cruz y la docente Karen Medina.