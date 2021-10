Luego de una pausa de nueve años, el Programa de Corresponsales Escolares volvió a El Comercio. Así, este 2021 ya son casi mil jóvenes escolares que están participando de esta edición.

Además, la cobertura del programa ha crecido a nivel nacional y son 21 regiones las que participan. Los colegios involucrados se encuentran en Las regiones que son parte de esta edición son Áncash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali.

Para los corresponsales, participar de este programa es una oportunidad única, pues publicar en la web de El Comercio es un gran reto y logro para ellos. Durante este tiempo, los escolares están acompañados de periodistas del Diario quienes editan y corrigen sus notas periodísticas.

En este afán por seguir creciendo y aprender nuevas cosas, los jóvenes reporteros comentaron qué piensan del programa y cómo los está ayudando en su día a día.

Ricardo José Simón Salas - Callao, 16 años

“Me ha parecido un gran programa para comenzar a escribir, ya que me gusta el periodismo. Me está dando el espacio para aprender más sobre esto. El programa da bastantes herramientas para realizar videos, dinámicas, investigaciones, tipos de reportaje, diferentes formas para exponer mis ideas. Es muy interesante”.

Ricardo cuenta sobre el Programa de Corresponsales Escolares. (Foto: Archivo personal)

Paloma Fernanda Febres Arcos - Cusco, 16 años

“El programa de Corresponsales escolares me ha brindado una mirada distinta hacia la sociedad, ya que con mayor facilidad puedo identificar problemáticas en esta. Esto me ha permitido poder adquirir la confianza necesaria para alzar mi voz ante cualquier injusticia. Con ayuda de mi equipo y mentor he podido desarrollar al máximo mis habilidades de redacción, investigación y expresión oral”.

Paloma explica sobre los beneficios del programa. (Foto: Archivo personal).

Heather Haydée Ipenza Málaga - Cusco, 15 años

“Considero que es un programa excelente. Está muy bien estructurado, desde el día uno nos hicieron sentir súper cómodos. Me encanta ser parte de este programa ya que es una gran oportunidad de desarrollo personal. Este programa de corresponsales fue un impulso para mí, al liderazgo, compromiso, responsabilidad, etc. Las herramientas como las charlas de redacción, por ejemplo, me ayudaron bastante para mejorar habilidades que son necesarias para nosotros los estudiantes”.

Heather comenta sobre cómo funciona el programa de corresponsales. (Foto: Archivo personal)

Joaquín David Lara Bolaños - Lima, 12 años

“Opino que el programa es muy bueno ya que es interesante y nos ayuda a dar nuestra opinion. Además, me esta ayudando a ser más expresivo y a saber cómo sustentar mis ideas”.

Joaquín, de los más pequeños del programa, explica qué ha aprendido. (Foto: Archivo personal)

Sdenka Jimena Niño de Guzman - Cusco, 14 años

“Yo creo que este programa ha sacado a relucir todas nuestras habilidades de redacción y de investigación, me parece algo muy importante tener en cuenta las opiniones de los niños y adolescentes y además el poder visualizar problemáticas a las que no se les da demasiada importancia”.

Sdenka cuenta sobre la responsabilidad social que promueve el programa. (Foto: Archivo personal)