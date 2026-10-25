La segunda promoción del año de los corresponsales escolares de El Comercio prueba que las infancias también son actores de cambio en el país. Niños y niñas de 40 colegios de todo el Perú trabajan en notas periodísticas, en texto, audio y video, sobre la importancia de la prevención ante el fenómeno El Niño y otros eventos críticos que afectarán sus localidades.

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Los 200 escolares que integran esta edición del programa expresan especial interés en los riesgos que enfrentan ellos y sus familias por las lluvias y temperaturas extremas y ponen el foco en las acciones necesarias para mitigar sus efectos. Los menores son guiados por destacados periodistas del Grupo El Comercio, de quienes aprenden sobre veracidad y el manejo responsable de información durante las emergencias.

Entre las investigaciones que publicarán desde diciembre en la página web de El Comercio destacan notas sobre el impacto del fenómeno El Niño en la vida diaria de los niños y adolescentes piuranos, la urgencia de prevenir que este evento derive en la suspensión de clases, los efectos de El Niño en la producción agrícola y la alimentación de las familias, así como historias que plantean la urgencia de tomar medidas para prevenir más casos de dengue en el país.

—Otras emergencias—

Los jóvenes reporteros también destacan que el Perú enfrenta desafíos de varios tipos. La capacidad de atención de los hospitales tras un potente terremoto, las dificultades en las aulas de la selva ante el calor y las inundaciones y las consecuencias económicas de los eventos climáticos extremos, son otras de las notas que publicarán.

Los niños y niñas han asumido la misión de plasmar sus trabajos en formatos multiplataforma. Además de informes, crónicas y entrevistas en texto, preparan videos para redes sociales y podcast, con lo que sus historias podrán llegar a más audiencias.

El programa de Corresponsales Escolares es una iniciativa emblemática de El Comercio, que se extendió entre 1984 y el 2012 y fue relanzada en el 2021 de la mano de Unicef, como aliado estratégico, con el auspicio de Movistar.

Además… A saber 3.600 menores se han convertido en corresponsales escolares desde el retorno del programa. Han publicado 550 notas que superan los 3 millones de visitas en nuestra página web.