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Resumen

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Una corresponsal escolar de Tumbes entrevista a una madre de familia sobre los cuidados que toma para almacenar agua y prevenir el dengue. (Foto: UNICEF / CONSUELO RAMOS)
Una corresponsal escolar de Tumbes entrevista a una madre de familia sobre los cuidados que toma para almacenar agua y prevenir el dengue. (Foto: UNICEF / CONSUELO RAMOS)
Por Milagros Asto Sánchez

La segunda promoción del año de los corresponsales escolares de El Comercio prueba que las infancias también son actores de cambio en el país. Niños y niñas de 40 colegios de todo el Perú trabajan en notas periodísticas, en texto, audio y video, sobre la importancia de la prevención ante el fenómeno El Niño y otros eventos críticos que afectarán sus localidades.

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