En el 2026, más de 2.5 millones de jóvenes ejercerán su voto por primera vez. A menos de un año para las elecciones generales de 2026, el Perú se enfrenta nuevamente al reto de renovar sus líderes políticos, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre, la inseguridad ciudadana y un historial reciente de crisis políticas que han generado la desconfianza ciudadana en la política. Es por ello, que para este informe, abordamos la problemática de la política peruana, realizando entrevistas a los profesores y estudiantes del colegio.

Preguntamos a nuestros entrevistados acerca de los criterios que observarían en un candidato a elegir. La mayoría consideró que lo más importante en un postulante son sus valores, tales como la honestidad, la empatía y la preocupación por las necesidades del pueblo. Consideran que estos aspectos permiten conocer mejor las intenciones del futuro presidente. “Que sea una persona firme, que conozca los derechos de las personas y a los ambientes del Perú.” afirmó José André León, de segundo de secundaria.

La estudiante Luhana Yañez remarcó: “Que sea honesto, que organice bien los temas que nos ponen en peligro como peruanos”. Otros opinaron que también es fundamental la trayectoria política y que tenga experiencia en servir a la nación. Esto nos ayudará a conocer la experiencia de la persona y la vocación que tiene por ayudar a los ciudadanos.

Con respecto a los problemas que detectan en el país, se encuentran principalmente la inseguridad ciudadana y la falta de transparencia. Hoy son muy frecuentes los casos de extorsión o los que atentan contra la seguridad de los civiles; esto preocupa considerablemente. La escolar Mariam Cueva, de cuarto año de secundaria, señaló: “Necesitamos un candidato que se enfoque en explotar los buenos recursos; sin embargo, debido a la corrupción no hay alguien que ponga ese empeño”.

En las respuestas de los escolares también se considera que la deshonestidad genera problemas económicos debido a la mala gestión de recursos, lo que afecta a diversos sectores del país. Al respecto, el estudiante Rodrigo Guzmán, de quinto año de secundaria, incidió en el tema de los servicios de salud: “En la época del Covid-19, recuerdo cuando un familiar se contagió de Covid y los hospitales no tenían oxígeno ni camillas. La salud también es un tema vital que un presidente debe resolver”.

Aunque la mayor parte de las personas consultadas no tenían una respuesta concreta, uno de cada cinco respondió con relación a un candidato en específico. Esto se relaciona con la respuesta a la cuarta pregunta que les hicimos: todos opinaron que los peruanos no nos informamos bien sobre la política nacional; y que hace falta una conciencia cívica ciudadana, así como una cultura política y democrática. Además, consideraron que muchas veces nos dejamos influenciar por información falsa, lo que nos afecta al no saber realmente a quién elegiremos para que gestione nuestro país de una forma en la que nos beneficie.

“Hay peruanos que sí toman en cuenta algunas acciones del candidato presidencial; pero otros no, que votan por votar”, agrega Luhana Yañez. Camila Zapata, de tercer año, agrega: “Desde mi punto de vista, no nos informamos bien. Hace falta tener conocimiento ya que las personas no organizan bien el perfil del candidato al momento del voto”.

Los escolares respondieron a las preguntas hechas por sus compañeros sobre las próximas elecciones generales y lo que esperan de sus autoridades.

¿Se debe implementar la enseñanza sobre este tema en los colegios? Gran parte de los entrevistados sostuvo que era propicio fomentar la conciencia política y la divulgación de información de este tema, ya que todos debemos estar inmersos en el ámbito nacional y la edad no es algo que impida a las personas participar.

Mariam Cueva remarcó: “Los profesores deberían enseñarnos qué cosas ver en un candidato, para no elegir al azar; porque es nuestro presidente, y es por nosotros y nuestro país”. Es indispensable que los estudiantes puedan conocer algunos términos para así poder adentrarse con facilidad en los temas políticos al alcanzar la mayoría de edad.

A su vez, nuestra docente Pierina Arroyo comentó: “Hay terminologías que utilizan en las noticias que ustedes no conocen, porque no están en el contexto para conocerlas. Pero si desde el colegio se les va implementando estos conceptos, entonces cuando salgan van a escuchar las noticias y sabrán de qué están hablando. Como ustedes ya saben a qué se refiere, ya no les van a mentir.”

En una entrevista para este informe José Naupari, abogado especialista en Derecho electoral y ex asesor externo del Jurad Nacional de Elecciones, consideró que es positivo que los menores de edad, por más que no voten, muestren interés y se informen sobre temas electorales.

“Los jóvenes son los ciudadanos del mañana y las malas decisiones que se pueden tomar hoy los terminarán impactando en el futuro: lo que elijamos en el 2026 se verán reflejado en el 2031. Todos formamos parte de la sociedad y es indispensable que conozcamos a quién estamos eligiendo”, consideró.

El especialista añadió: “Le aconsejaría a los jóvenes no emitir un voto anti. Debemos evitar el cortoplacismo o el pragmatismo. Votar por una trayectoria es analizar correctamente al candidato basándose en su hoja de vida; esto nos ayudará a saber si el candidato por el que queremos votar va a ser coherente y ni cambiará de ideología al asumir el gobierno. Existen plataformas que brindan medios como El Comercio para informarnos de una manera confiable. Es responsabilidad de todos los ciudadanos participar y aunque los jóvenes no lo hagan activamente, pueden ser conocedores de lo que está pasando en el Perú.”

De las opiniones recogidas por los escolares y nuestros docentes se desprende que es imprescindible que los ciudadanos, incluso los menores que aún no tiene la posibilidad de votar, estén preparados para asumir su deber cívico de forma responsable. Elegir a nuestras autoridades implica analizar cuidadosamente sus propuestas, su trayectoria, sus valores y su verdadero interés por el bien del Perú.

Tal como remarcó el especialista: la participación en un proceso electoral no debe tomarse a la ligera, puesto que influye directamente en el futuro social, económico y político del país, de los votantes y de los que aún no lo son. Las elecciones no solo son un acto democrático, sino también una responsabilidad de todos, incluso de los menores de edad.