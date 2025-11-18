Crecer antes de tiempo: dos historias de embarazo adolescente en La Libertad y el deseo de no dejar de estudiar

La entrevista con Ariana se realizó en el auditorio del colegio Jesús de Nazareth, en Poroto, La Libertad. Tenía 15 años cuando se enteró de su embarazo. “Me dio miedo porque no esperaba algo así”, dijo. Aunque su familia y la de su pareja decidieron acompañarla, su vida cambió de golpe: los tiempos, la energía, los cansancios.

“Ahora me demoro más en hacer las tareas. No es como antes”, contó. No hubo celebración: hubo ajustes, silencios y comentarios ajenos que prefirió ignorar. “Yo trataba de no escuchar”.

Ariana quiere terminar la secundaria y seguir estudiando, pero reconoció que el camino se volvió cuesta arriba. “Mis planes siguen, solo que ahora tengo que organizarlos diferente”. Su relato no suena a resignación, suena a esfuerzo continuo.

La entrevista escolar permitió conocer cómo una adolescente reorganiza sus días para no dejar el colegio pese a la llegada de un bebé.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2022), el 9,2% de adolescentes peruanas de 15 a 19 años está embarazada o es madre. En zonas rurales, el porcentaje es mayor y los riesgos también. La Organización Mundial de la Salud advierte que las gestantes adolescentes no solo enfrentan complicaciones obstétricas —como bajo peso al nacer o partos críticos— sino también impactos emocionales y sociales que afectan su continuidad educativa y su autonomía.

A pocos kilómetros, en Pagash, Claudia vivió un proceso más duro. Tenía 16 años cuando quedó embarazada. El parto fue crítico. “Podía haberme muerto yo o mi hija”, recordó. Ella sabía que las adolescentes tienen más riesgo de complicaciones graves y la estadística se convirtió en experiencia propia.

Claudia continuó en la escuela, pero el cansancio era constante. “A veces sentía que ya no podía”, dijo. Sobre la prevención, fue directa: “Sí te explican. En el colegio, en la posta. Pero una decide si lo toma o lo deja”. No lo dijo desde el reclamo, sino desde la experiencia.

Ella sueña con algo sencillo para su hija: estudiar sin tener que cargar demasiado tan pronto.

La vida escolar y el cuidado de un bebé se cruzan cada día en las carpetas de muchas adolescentes.

El último dato disponible del Censo Nacional 2017 muestra que el 80,9% de madres adolescentes deja la escuela. Volver no siempre es una opción. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que esta tendencia genera pérdidas económicas superiores a US$3.135 millones para el país entre 2021 y 2030 si no se actúa, además de reproducir ciclos de desigualdad y pobreza.

En La Libertad, los servicios de protección también intervienen. Erica Reupo, responsable del Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), explicó que la institución supervisa y acompaña los casos donde existe riesgo de violencia, abandono o uniones tempranas. “El objetivo es que las adolescentes no queden aisladas y que puedan continuar su proyecto educativo”, señaló.

La funcionaria recordó que la Ley N.º 31945 prohibió el matrimonio de menores de edad en 2023. Indicó que, aunque ya no se registran matrimonios infantiles, persisten las uniones tempranas: convivencias informales que, según explicó, generan los mismos riesgos —abandono escolar, dependencia económica y nuevos embarazos— especialmente en zonas rurales. También señaló que, en respuesta, el MIMP inició en 2024 capacitaciones a las DEMUNAs y municipalidades para fortalecer la prevención y la protección de niñas y adolescentes.

Aquí empieza la jornada de muchas jóvenes que intentan no dejar atrás ni sus cuadernos ni sus proyectos.

Desde el ámbito educativo, el Ministerio de Educación establece que las estudiantes gestantes y madres tienen derecho a continuar en la escuela. La Resolución Ministerial N° 0079-2014-MINEDU orienta a las instituciones a justificar inasistencias por controles médicos, ofrecer flexibilidad en evaluaciones y garantizar el retorno después del parto. Sin embargo, su aplicación depende de cada colegio, lo que genera diferencias entre comunidades.

Ariana y Claudia continuaron estudiando. Lo hicieron gracias a redes que se articularon alrededor de ellas: familias, profesoras, enfermeras, amigas y compañeras. Sus historias no romantizan la maternidad: hablan de cuerpos cansados, tiempo que no alcanza, proyectos que se reacomodan o se suspenden. Lo que cambia entre ellas es el nivel de apoyo que recibieron y las condiciones que rodearon sus embarazos.

Sus casos no representan un fenómeno aislado, sino una realidad persistente en zonas rurales de La Libertad. Aquí, la maternidad temprana se sostiene en decisiones comunitarias, esfuerzos familiares y escuelas que, cuando acompañan, marcan la diferencia entre continuar o abandonar. Los datos explican la magnitud del problema; sus voces muestran la manera en que se vive. En medio de cuadernos, controles médicos y tareas atrasadas, Ariana y Claudia avanzan sobre un terreno que todavía exige más garantías para que estudiar y maternar no sean caminos que se excluyen.