De las provincias a la capital: historias de estudiantes migrantes que llegaron a Lima buscando nuevas oportunidades

Más de tres millones de personas emigraron desde el interior del Perú hacia la capital en busca de nuevas oportunidades en el 2025, según cifras del más reciente censo. Entre ellos, se encuentran jóvenes estudiantes que llegaron a Lima en busca de nuevas oportunidades y acceso a una mejor educación de la que podían recibir en sus respectivas ciudades. Tal es el caso de un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Philip Saunders, ubicada en el distrito de Carabayllo, quienes cuentan su testimonio en este artículo.

Yohao Alcántara Suclupe, de la región Tumbes, estudiante de tercer grado de secundaria, llegó a Lima en el año 2017. Su experiencia de migración se debió a las dificultades que enfrentaba su familia en su región: la necesidad de más acceso a educación y centros médicos. Lo mismo ocurrió con la estudiante Yuli Aranda Vera, de la región Áncash, quien llegó el 2025 con su familia buscando una mejor educación para ella. Ella cursa el segundo de secundaria.

Yohao Alcántara Suclupe, estudiante de la región Tumbes, llegó a Lima con su familia para tener mejor acceso a educación y salud. El alumno es fotografiado en el jardín ornamental implementado en el colegio como un área para proyectos. (Foto: Corresponsales Escolares)

“En Lima la educación es un poquito más elevada de lo que recibí allá, donde solo un profesor te enseña todo tipo de cursos, acá son diferentes los profesores que dictan. Y la educación acá es muy buena”, dice la alumna Aranda.

Otro caso es el estudiante del segundo grado de secundaria Ervin Torres, de la región San Martín, quien llegó al colegio el año 2025 debido a problemas de salud de su madre. Asimismo, destacó la diferencia en términos de infraestructura entre ambos colegios: “Philip Saunders es mucho más grande que donde yo estudié porque mi escuela de origen era un parque que lo convirtieron en una institución”.

El estudiante Ervin Torres de segundo grado de secundaria llegó a Lima proveniente de la región San Martín. Aquí lo vemos en el patio del colegio Paul Sanders, cuya infraestructura es mucho más amplia que la del colegio de su ciudad natal. (Foto: Corresponsales escolares)

De igual manera compartió que, a pesar de la distancia con su ciudad natal, mantiene sus tradiciones en el hogar, como celebrar la fiesta de San Juan y usar plantas medicinales. “Y cuando nos vienen a visitar algunos familiares contamos mitos y leyendas. Y sí, me siento muy orgulloso, mis raíces son muy bonitas la verdad”, relata el estudiante.

La estudiante Yuli Aranda de la región Áncash destaca como positiva su llegada a Lima y comparte con sus compañeros su cultura, sobre todo palabras en quechua. En esta imagen, la estudiante es entrevistada por la alumna Damaris Alayo del programa Corresponsales Escolares de “El Comercio”. (Foto: Corresponsales Escolares)

Lima se ha convertido en el destino de miles de familias provenientes de distintas regiones del Perú que buscan mejores oportunidades de vida, trabajo y educación. Lo que une a todos estos estudiantes, así como a las millones de familias migrantes en el Perú, es el deseo de superación, el respeto y la valoración de la diversidad cultural. Por ello los estudiantes plantean espacios que les permitan compartir sus tradiciones. Por ejemplo, a través de la realización de una feria escolar intercultural para promover la inclusión, práctica de lenguas originarias y valorar las diversas tradiciones de todas las regiones del Perú.