De las provincias a la capital: historias de estudiantes migrantes que llegaron a Lima buscando nuevas oportunidades

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Más de tres millones de personas emigraron desde el interior del Perú hacia la capital en busca de nuevas oportunidades en el 2025, según cifras del más reciente censo. Entre ellos, se encuentran jóvenes estudiantes que llegaron a Lima en busca de nuevas oportunidades y acceso a una mejor educación de la que podían recibir en sus respectivas ciudades. Tal es el caso de un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Philip Saunders, ubicada en el distrito de Carabayllo, quienes cuentan su testimonio en este artículo.
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Yohao Alcántara Suclupe, de la región Tumbes, estudiante de tercer grado de secundaria, llegó a Lima en el año 2017. Su experiencia de migración se debió a las dificultades que enfrentaba su familia en su región: la necesidad de más acceso a educación y centros médicos. Lo mismo ocurrió con la estudiante Yuli Aranda Vera, de la región Áncash, quien llegó el 2025 con su familia buscando una mejor educación para ella. Ella cursa el segundo de secundaria.
“En Lima la educación es un poquito más elevada de lo que recibí allá, donde solo un profesor te enseña todo tipo de cursos, acá son diferentes los profesores que dictan. Y la educación acá es muy buena”, dice la alumna Aranda.
Otro caso es el estudiante del segundo grado de secundaria Ervin Torres, de la región San Martín, quien llegó al colegio el año 2025 debido a problemas de salud de su madre. Asimismo, destacó la diferencia en términos de infraestructura entre ambos colegios: “Philip Saunders es mucho más grande que donde yo estudié porque mi escuela de origen era un parque que lo convirtieron en una institución”.
De igual manera compartió que, a pesar de la distancia con su ciudad natal, mantiene sus tradiciones en el hogar, como celebrar la fiesta de San Juan y usar plantas medicinales. “Y cuando nos vienen a visitar algunos familiares contamos mitos y leyendas. Y sí, me siento muy orgulloso, mis raíces son muy bonitas la verdad”, relata el estudiante.
Lima se ha convertido en el destino de miles de familias provenientes de distintas regiones del Perú que buscan mejores oportunidades de vida, trabajo y educación. Lo que une a todos estos estudiantes, así como a las millones de familias migrantes en el Perú, es el deseo de superación, el respeto y la valoración de la diversidad cultural. Por ello los estudiantes plantean espacios que les permitan compartir sus tradiciones. Por ejemplo, a través de la realización de una feria escolar intercultural para promover la inclusión, práctica de lenguas originarias y valorar las diversas tradiciones de todas las regiones del Perú.
Esta nota fue elaborada por las corresponsales escolares de la Institución Educativa Philip P. Saunders Damaris Alayo, Fabiana Riveros, Jhon Herrera, Hilary Macalupu y Yohao Luis Alcántara. El equipo trabajó bajo la mentoría de la periodista de "El Comercio" Melvyn Arce Ruiz y la tutora Shirley Inga.
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