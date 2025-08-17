Deficiencias del sistema público de salud también impactan en los niños peruanos

La caída de los programas de vacunación, la falta de políticas de prevención y las brechas en el acceso a servicios básicos están aumentando la vulnerabilidad sanitaria de niños y adolescentes en el Perú, lo que amenaza con un futuro preocupante para la salud pública.

En las zonas más alejadas del país, miles de niños y adolescentes crecen expuestos a enfermedades prevenibles, sin vacunas, medicamentos ni atención médica oportuna. Mientras el Gobierno celebra avances en salud, las cifras y los brotes de contagio muestran una realidad distinta: la salud infantil se enfrenta al abandono y la negligencia.

La centralización de recursos hace que el acceso a la salud en el Perú siga siendo, en muchos casos, una condición aleatoria y profundamente desigual. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

En el transcurso del primer semestre del 2025, el sistema de salud pública ha mostrado hendiduras graves. Brotes concurrentes de malaria, tos ferina, leptospirosis, enfermedades diarreicas agudas, sarampión y varicela se han esparcido con especial agresividad en lugares de alta vulnerabilidad social. No se trata de una casualidad, sino de la manifestación de insuficiencia, una logística ineficiente y una infraestructura institucional que reacciona con letargo.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC‑MINSA), Loreto concentra más del 98,8 % de los casos nacionales de malaria con 15 341 de los 15517 casos registrados hasta la SE 25‑2025 en la región, y 8 distritos presentan niveles de muy alto riesgo.

En paralelo, la tos ferina ha registrado 1.044 casos y 16 decesos, mayoritariamente en menores de 11 años; mientras que la cobertura de la tercera dosis de la vacuna pentavalente apenas llega al 34%, muy por debajo del umbral requerido para inmunidad colectiva.

La leptospirosis, asociada a condiciones de pobreza y agua contaminada, ha afectado a más de 7064 personas hasta la SE 24‑2025, con 7 defunciones, 5 confirmados en los departamentos de Lima (2), Amazonas (1), Loreto (1) y Pasco (1), y 2 probables. A pesar de que la leptospirosis afecta a todas las edades, las tasas de incidencia acumulada más elevadas se dieron en los adolescentes y jóvenes.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) acumulan más de 578.900 episodios y 19 muertes en lo que va del año, con un impacto desproporcionado en menores de cinco años. Aunque se registra una leve reducción semanal respecto al 2024, la magnitud del problema persiste, alimentada por deficiencias estructurales en saneamiento, agua potable y educación sanitaria.

En paralelo, enfermedades prevenibles como el sarampión y la varicela resurgen en contextos de cobertura vacunal irregular. El sistema de vigilancia RENACE, pese a contar con fichas completas en todos los casos, evidencia lentitud diagnóstica: apenas el 53% de resultados fueron emitidos en el tiempo adecuado.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) acumulan más de 578.900 episodios y 19 muertes en lo que va del año. Foto: Difusión

A este panorama se suma la exposición crónica a plaguicidas en regiones agrícolas, un riesgo creciente para la niñez y adolescencia rural. Aunque existe un sistema de vigilancia desde el 2014, la falta de actualización de datos limita su efectividad en la protección de las poblaciones más vulnerables.

La estructura sanitaria vigente está configurada para reaccionar ante la emergencia, no para prevenirla. Se prioriza la inmediatez frente a una planificación sistémica, lo que perpetúa la desigualdad territorial. Los determinantes sociales de la salud siguen siendo abordados de forma fragmentada y sin enfoque integral.

Mientras en distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, Surco o La Molina, en Lima, existe acceso a pediatras y diagnósticos especializados, en otros sectores de la misma capital como Comas, San Juan de Miraflores o San Juan de Lurigancho, así como en zonas altoandinas y amazónicas, no hay laboratorios funcionales ni personal médico suficiente. La centralización de recursos hace que el acceso a la salud en el Perú siga siendo, en muchos casos, una condición aleatoria y profundamente desigual.

Si el Estado no rediseña con urgencia su enfoque territorial y preventivo, si no invierte en fortalecer el primer nivel de atención, en cerrar brechas estructurales y garantizar el acceso universal a vacunas y servicios básicos, estaremos hipotecando el futuro de toda una cohorte infantil. El deterioro de la salud pública no es una cifra más en un boletín, es el reflejo de un país que posterga lo esencial. Pues sin salud no hay nación que prospere. Y a la fecha, miles de niños y adolescentes siguen creciendo al borde del silencio del olvido estatal.