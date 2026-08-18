El grito silencioso de los adolescentes: la amenaza de la autolesión en los menores

A lo largo de los años se han expuesto cada vez más casos de adolescentes con depresión, ansiedad y estrés, lo que, de acuerdo con los expertos consultados por las corresponsales escolares de El Comercio de la institución educativa emblemática femenina Francisca Diez Canseco de Castilla, de Huancavelica, ha llevado a que algunos recurran a autolesionarse con diferentes objetos en distintas partes del cuerpo.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque los adolescentes buscan liberarse de todos sus problemas y que sucede tanto en instituciones educativas públicas como privadas, lo que evidencia un grave problema al que hay que prestarle atención.

En una encuesta realizada a estudiantes de secundaria de la institución antes mencionada, las corresponsales escolares de El Comercio descubrieron que el 32% de las encuestadas se ha autolesionado, principalmente por estrés y ansiedad, mientras que un 21% manifestó haber sentido la necesidad de hacerlo, pero no llegó a concretarlo . El porcentaje restante señaló que nunca lo ha considerado.

Respecto a las redes de apoyo —como familiares, tutores o amigos—, el 50% de las personas encuestadas afirmó sentirse medianamente apoyado por personas cercanas, mientras que la otra mitad considera que la mejor ayuda siempre será acudir a un psicólogo.

Las corresponsales escolares de El Comercio realizaron una encuesta entre sus compañeras para conocer la incidencia de las autolesiones en su institución educativa. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

Bajo análisis

La psicóloga Lizeth Thalia Quispe Paitán define al cutting como “una forma de autolesión no suicida donde la persona se realiza cortes u otras lesiones en el cuerpo de manera intencional como una forma de manejar o expresar un malestar emocional intenso. Las personas que lo realizan buscan aliviar un dolor emocional, porque lo ven como una salida fácil a sus problemas”.

Quispe Paitán aclara que el cutting no debe entenderse simplemente como “querer llamar la atención”, sino que generalmente es una señal de que la persona está atravesando momentos difíciles que no sabe cómo expresar o regular adecuadamente y que muchas veces aparece en adolescentes y jóvenes que sienten tristeza profunda, ansiedad, enojo, vacío emocional, estrés intenso o problemas familiares.

Por otro lado, el psicólogo de EsSalud Huancavelica Brandy Condori Quispe explicó, en entrevista con las corresponsales escolares de El Comercio, que “no es que un día uno se levante y diga quiero ser rebelde y empiece a cortarse, esto se va incrementando poco a poco, sumado a lo que vive en su entorno familiar o social, como, por ejemplo, gritos, peleas, experiencias negativas en el amor y la falta de control emocional, que es como un vaso que poco a poco se va llenando”.

Condori Quispe también señala que una de las principales causas es “la baja autoestima, el aislamiento social y la dificultad para confiar en otras personas, además del temor a ser juzgado o rechazado”.

Las encuestas permitieron recopilar información relevante sobre las autolesiones y las redes de apoyo entre las estudiantes. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

Esta problemática no solo se queda en la teoría. Una madre de familia cuya hija ha pasado por esta situación y a la que llamaremos Cesia —nombre ficticio, ya que prefirió mantener su identidad en reserva— considera que “una persona que se hace daño está pasando por momentos difíciles, que con mayor frecuencia están relacionados con el estrés y la ansiedad”, tal como se ha explicado anteriormente.

Métodos de prevención

La psicóloga Lizeth Thalia Quispe Paitán advierte que el cutting no solo deja consecuencias físicas, sino también emocionales, sociales y psicológicas, las cuales pueden afectar el desarrollo integral del estudiante. “Puede haber también alteraciones del sueño”, dijo.

Sin embargo, existen estrategias que los padres de familia pueden utilizar para prevenir este problema. Quispe Paitán resalta que es necesario fortalecer la salud emocional del estudiante antes de que el malestar llegue a expresarse mediante autolesiones. “La prevención no se basa únicamente en vigilar, sino en crear espacios seguros de escucha, apoyo y regulación emocional”, comentó.

Asimismo, la madre de familia Cesia aconseja a quienes estén atravesando una situación similar con su hijo o hija que “hable con él o ella y logre que tenga más confianza en sí mismo para que pueda expresarse. Además, pienso que es importante acompañarlo para que deje de sufrir”.

Las corresponsales escolares de El Comercio entrevistaron al psicólogo de EsSalud Huancavelica, Brandy Condori Quispe, para conocer las principales causas y formas de prevenir las autolesiones. Foto: Equipo de Corresponsales Escolares.

En conclusión, frente a este problema latente que afecta a los adolescentes, los expertos precisan que el cutting no solo es una conducta de autolesión, sino también un llamado de alerta para los padres de familia y/o tutores, a fin de que brinden apoyo emocional a sus hijos y estén atentos a las señales que puedan indicar que necesitan ayuda profesional.

Las corresponsales escolares de El Comercio, alumnas de la I.E. Francisca Díez Canseco de Castilla, elaboraron un informe sobre qué pueden hacer los padres para apoyar a sus hijos si presentan problemas de autolesión. Muy pronto podrás leer su nota en la web de El Comercio. pic.twitter.com/d3FMG77H2t — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) July 1, 2026