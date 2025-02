En Tumbes, como en otras regiones del Perú, la anemia infantil es un gran problema. Durante el 2023, la afección llegó al 43,1% en niñas y niños de 6 a 35 meses de todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endes). La cifra aumenta hasta 45,1% en los menores de ese mismo rango de edad en la región norteña (en las áreas rurales es aún más alta: 50,3%). Esto es casi 5 puntos más que en el 2022: 40,5%.

En el caso de las niñas y niños de 6 a 59 meses de Tumbes, la anemia afectó al 34,7% durante el 2023, casi tres puntos más que en el 2022.

¿Qué se puede hacer para luchar contra la anemia infantil en la región?

Para combatir la alta prevalencia por la anemia en Tumbes, las autoridades regionales se han fijado en un viejo aliado: el jurel, un pescado azul del mar peruano reconocido por su alto contenido de hierro, esencial para prevenir y tratar la enfermedad.

Al respecto, Pablo Gonzales Rosillo, director de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes, señaló: “Si bien el jurel no es un recurso que se descarga en Tumbes por las condiciones oceanográficas, ya que es traído desde puerto de Paita y Chimbote, sí es un producto muy consumido por los tumbesinos y [...] puede ser un excelente aliado en la lucha contra la anemia infantil, pues contiene omega 3, calorías, proteínas, nutrientes y vitaminas que le sirven a nuestro organismo”.

Gonzales explicó que el Estado y el Gobierno Regional de Tumbes tienen un convenio en el programa “A comer pescado”, que ofrece una gran variedad de pescado, incluido el jurel, a precios económicos, junto con recetas y consejos para su preparación.

Los corresponsales escolares en su entrevista con Pablo Gonzales, jefe de la dirección de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes.

En una entrevista con los corresponsales escolares, Carlos Zegarra, especialista de salud de Unicef Perú, afirmó sobre el jurel: “Como otros pescados, es una excelente fuente de proteínas, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo, tanto de los órganos como [de] los músculos de los niños, niñas y adolescentes; asimismo, contiene hierro, que es un mineral importante que ayuda a prevenir la anemia. También aporta yodo, que es necesario para el buen funcionamiento del organismo”.

Zegarra resaltó que “uno de los componentes más importantes es el omega 3, que es una grasa saludable que ayuda al desarrollo del cerebro y mejora la concentración, lo cual es muy importante para el rendimiento escolar y el desarrollo general de niñas y niños”.

Acotó que el aceite de omega 3 ayuda a que el cuerpo pueda absorber de la mejor manera el hierro y fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo así a los niños de las enfermedades.

Recomendó a los padres que incorporen el pescado en la alimentación de los niños por lo menos dos veces por semana, en porciones de 100 a 150 gramos, aunque esto último siempre dependerá de la edad del niño. También sugirió a los padres que realicen recetas sencillas, variadas y accesibles.

Zegarra consideró importante que se desarrollen campañas o ferias donde le expliquen a los padres cómo preparar el pescado y cuáles sus beneficios. También cree que es relevante que se desarrollen programas de alimentación escolar y se facilite el acceso del pescado a familias de bajos recursos.

Entrevista de los corresponsables escolares a Carlos Zegarra de Unicef Perú.

En una visita a la zona de pescados del mercado de Tumbes, los corresponsales escolares entrevistamos a consumidores de jurel.

Uno dijo que lo que buscan en los pescados, especialmente en el jurel, es que sea de buena calidad, que esté fresco y que tenga un buen precio, reconociendo que es bueno consumir este tipo de pescado, ya que contiene grasas saludables y vitaminas para el buen funcionamiento del organismo.

Una madre de familia compartió su experiencia. Dijo que conoce los beneficios del jurel, pero que no lo consume muy seguido porque a sus niños no les gusta y no siempre sabe cómo prepararlo. Acotó que son necesarias la implementación de más campañas de concientización y una mayor difusión de noticias sobre las consecuencias de la mala nutrición, ya que así se podrían prevenir múltiples enfermedades, como la anemia.

Corresponsales escolares en el mercado de Tumbes.

En el mercado, los corresponsales entrevistamos a vendedoras de pescado, quienes respondieron sobre la frecuencia y el consumo del jurel entre los tumbesinos.

Manifestaron que su consumo es muy popular, y que un 50% de tumbesinos lo compran porque es muy rico y barato. Esperan que este porcentaje aumente, ya que muchos desconocen sus beneficios. Pidieron que se haga más programas o ferias para promocionar este recurso natural.

El ingeniero Juan Mogollón, especialista del componente alimentario del programa Qali Warma en Tumbes, también destacó los beneficios del jurel como fuente de proteínas de alto valor biológico, con hierro, selenio, fósforo, niacina, vitamina B12 y vitamina D, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo de los niños en edad escolar.

Informó que Qali Warma tiene dos formas para ayudar en la alimentación de las niñas y niños. Por un lado, utilizan las conservas de pescado, entre ellos las del jurel. Por otro lado, destacó la importancia del programa “A comer pescado”.

Los corresponsales escolares en su visita a la sede de Qali Warma en Tumbes, donde entrevistaron a funcionarios del programa. (Foto: Qali Warma)

La especialista educativa Digna Zambrano destacó que, para sensibilizar a la población y a la comunidad educativa en los buenos hábitos de alimentación saludable, Qali Warma trabaja con las direcciones regionales de la Producción y Salud, con la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Tumbes y con otros actores como el Instituto Gastro Sofía, con quienes realizan sesiones demostrativas de recetas regionales que se pueden preparar con los alimentos, entre ellos las conservas de jurel, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entrega en 366 escuelas públicas de la región. En total, hay 40.334 escolares de la región entre inicial y primaria.

Además… Autores: El informe fue realizado por los corresponsales escolares de la I.E. 118 Víctor Alberto Peña Neyra de Tumbes: Melody Paola Zapata Curay, André Amir Arcela Olaya, Milagros Lizeth Rivera Cornejo, Allison Yarely N. Farías Mendoza y Yamile Yuriel Feijoo García; con la asesoría de la docente Bélgica Mariela Cruz Saldarriaga y la mentoría del periodista Martín León Espinosa.