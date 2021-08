La educación inicial se ha tenido que adaptar a la pantalla. Al inicio de la pandemia, su principal reto fue replicar de forma virtual la socialización y motivación del alumno en clase. Por ello, el Ministerio de Educación buscó las plataformas más adecuadas para luego capacitar a los docentes en su uso. Lamentablemente, la conectividad para los servicios de Internet no está al alcance de todas las regiones del país, generando altas cifras de deserción escolar.

En la modalidad virtual los padres se han convertido en la mano derecha de los profesores. Sin embargo, sus propias ocupaciones les impiden supervisar el avance de sus hijos. Esta realidad sumada a las frecuentes distracciones en clase ocasiona altibajos en el rendimiento académico.

Durante la pandemia los padres de familia han adquirido un rol importante en la educación de sus hijos.

El problema se agrava cuando el servicio de internet en parte del país es precario. Los padres no suelen preocuparse por la pérdida de clases de los más pequeños porque piensan que el nivel inicial solo se enfoca en el juego. En cambio, Allison De la Cruz, licenciada en psicología, indica lo contrario.

“En los primeros años se consolidan los conocimientos previos, se van preparando para el proceso de la lectoescritura. También a través del juego se trabaja mucho la comunicación y el lenguaje. No sé si más adelante se puedan tomar algunas alternativas porque no están teniendo su estimulación. Han perdido el contacto de esos dos primeros años, hasta tres”, menciona De la Cruz.

Por lo tanto, la privación de educación inicial para estos miles de niños podría ocasionar retrasos o dificultades en los estudios.

Frente a ello es necesario un involucramiento de los padres, ya que ellos guiarán a sus hijos durante este tiempo. En caso el menor no esté asistiendo a clases, al menos debería tener un refuerzo en casa para que no se pierda el avance del aprendizaje. Desde luego que esta coyuntura nos ha golpeado a todos. Aun así, no perdamos de vista la formación de los peruanos más jóvenes, quienes son el futuro del país.

¿Qué es el Programa de Corresponsales Escolares?

Fue el 11 de noviembre de 1984 la primera vez que apareció la Página Escolar en la edición impresa de El Comercio. Pequeños reporteros, en etapa escolar, de todo el país estuvieron a cargo de notas periodísticas, contacto con personajes públicos, fuentes de primera mano para así publicar sus historias en el Decano.

En el 2012 tuvo una pausa. Sin embargo, este 2021, los corresponsales escolares han regresado en tiempos de incertidumbre política y sanitaria, en los cuales se vuelve aún más importante promover los valores periodísticos como la verdad y el servicio a la sociedad.

Esta iniciativa es más que un semillero de periodistas: es un programa de formación que busca democratizar la información, permitiendo conocer al Perú a través de los ojos de estos pequeños reporteros.

Esta vez cuenta con 151 colegios de 19 regiones del Perú: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios,Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

Informe realizado por los corresponsales escolares Nicole Alexandra Espinoza Ayala, Daniella Ariadna Crescimbeni de Pinho, David Jhonny Valencia Tomas y Ana Paula Herrera Alvites del colegio Innova Schools Faisanes. Bajo la mentoría del docente Jonathan Peñaloza Véliz y el periodista Enrique Planas.