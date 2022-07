El pasado 6 de abril, Peter Kalmus, científico del clima del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el físico Greg Spooner y el biólogo Allan Chornack, realizaron una protesta, en la ciudad de Los Ángeles, para llamar la atención de la opinión pública por la pasividad de las autoridades mundiales ante el riesgo de destrucción del mundo, como consecuencia del cambio climático. Y no se les ocurrió mejor idea que encadenarse a la puerta de la sede del banco JP Morgan Chase & Co, una de las empresas que más financia proyectos con combustibles.

“Estoy aquí porque los científicos no están siendo escuchados. Tomaré el riesgo por este hermoso planeta y por mis hijos”, comentó Kalmus, mientras se encadenaba al banco, antes de la llegada de la policía.

Corresponsales entrevistan a especialistas sobre el cambio climático y la urgencia de hacer algo al respecto.

Los expertos vienen alertando incansablemente a los líderes mundiales sobre las repercusiones de la contaminación y la explotación de recursos naturales. Aseguran que bancos, como el Chase, están financiando la destrucción del planeta y necesitan ser expuestos.

“Hemos estado intentando advertirles por décadas que nos estamos acercando a una maldita catástrofe y hemos sido ignorados, los científicos del mundo han sido ignorados y eso tiene que parar”, señaló Kalmus, quien agregó que la descomposición de la Tierra es mucho peor a cómo las personas lo imaginan, por lo que, si se continúan usando los combustibles fósiles, se estaría poniendo en riesgo a todo el planeta.

“Vamos a perderlo todo, no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando”, sentenció.

Punto de no retorno

“El cambio climático no es un problema nuevo. Es un problema que ya tiene varias decenas de años siendo estudiada, documentada, y evaluada por los científicos”, señaló el biólogo Héctor Aponte, quien cuenta con un doctorado en Ciencias Biológicas y que es docente en la Universidad Científica del Sur.

El experto explicó que, según el informe del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático (IPCC), “hemos llegado a un punto en el cual ya es imposible dar marcha atrás, en el sentido de que ya es imposible no sufrir de alguna manera los estragos que estamos evitando”.

Aponte reconoció que el mundo está tomando acciones para intentar frenar y mitigar los efectos del cambio climático: “no podemos decir que no se está haciendo nada. Hay muchas cosas, desde la incorporación de temas que facilitan la conciencia ambiental de los jóvenes en las escuelas, hasta la incorporación de planes que promueven la transición energética. El detalle es que todavía tenemos que hacerlo con mucha más intensidad, y con mucha más rigurosidad”.

Asimismo, menciona la importancia de una conciencia ambiental, es decir, tener conocimiento e informarse sobre qué está pasando y las graves consecuencias que está trayendo, “no hay conciencia, sin conocimiento” mencionó. “Si logramos que todo el mundo tenga una conciencia ambiental real seria entonces vamos a poder hacer un cambio, el cambio que necesitamos”, logrando ello únicamente tratando la problemática con la seriedad requerida.

“El cambio climático es un problema que se presenta como un reto no tan sencillo de superar, pero recordemos siempre que los seres humanos hemos sido capaces de hacer cosas increíbles, confiemos en nosotros mismos y en que somos capaces de hacer ese cambio, ese cambio que necesitamos, para solucionar este problema complejo, pero no imposible de resolver”, sentenció.

De origen conocido

El problema del cambio climático es conocido desde finales del siglo XIX y desde entonces, se han visto las diversas repercusiones y cambios sustanciales en la temperatura atmosférica. Una de sus principales causas es la quema excesiva de combustibles fósiles, tales como el carbón, petróleo y el gas, lo que produce gases de efecto invernadero que en realidad es un proceso normal que lleva a cabo nuestro planeta. No obstante, la persistente emisión de dichos gases representa un gran riesgo para nuestro ecosistema y los principales vulnerables somos todos los seres vivos.

Anteriormente, la variación del clima sucedía muy lentamente de manera natural, pero este se aceleró por las actividades humanas. El último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), se indica que las emisiones de energía fósil actual y planificada superan el doble de la cantidad que causaría un aumento de temperatura en el planeta de 1,5°C, provocando fenómenos y desastres con mayor intensidad y frecuencia. Si esta cifra incrementará hasta 2°C, el daño al planeta sería definitivo, significando de la desaparición de biodiversidad hasta el colapso de ecosistemas enteros.

Nos estamos quedando sin tiempo, por eso es necesario que cada uno ponga de su grano de arena, para poder juntos hacer el verdadero cambio, no solo con palabras sino también con hechos, recordemos que el planeta no solo nos da los recursos para poder vivir, sino también la vida, apreciémoslo y cuidémoslo.

Nota escrita por los corresponsales escolares Selene Fernández Quispe, Renzo Ccasani Correa, Andrea Law Lázaro, Ariadna Quiñones Ruidias y Arianna Cruz Gutierrez del colegio Innova Schools Puruchuco. Bajo la mentoría de la docente Maria Claudia Garcia Febres y el periodista Bruno Ortiz Bisso.