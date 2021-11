El distrito de Los Olivos es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima y se encuentra en Lima Norte. El distrito está lleno de áreas verdes donde los vecinos pueden pasar un buen momento. Además, está lleno de sorpresas que no muchas personas conocen.

Áreas verdes

Uno de los parques más conocidos es el Club Zonal Lloque Yupanqui, donde Rosa y Julián de 37 y 43 años, contaron que lo que más les gusta son las áreas verdes y los juegos para niños ya que ellos tienen hijos pequeños.

Además, está el Parque La Luna, donde el señor Carlos de 61 años nos cuenta que “yo ya llevo viviendo 34 años cerca del parque y siempre ha sido una zona tranquila para pasear a mi perro a dar vueltas y poder apreciar las áreas verdes”.

Luego tenemos el Parque La Esmeralda, donde Leidy de 23 años explica que llegó a vivir hace cuatro meses cerca del parque y le pareció muy espacioso y podía pasear a sus perritos.

Por último, tenemos la reconocida Plaza de Armas de Los Olivos, donde Vilma de 51 años nos dice que “entre todas las municipalidades del cono norte, la de Los Olivos es la más bonita, segura, tranquila y lo que más me gustó es que en la pandemia la gente mantiene su distancia y respeta los protocolos”.

Un entusiasta ciudadano, el señor Carlos de 61 años, con su gran amigo perruno. (Foto: Salomé Torres).

Autor Miguel Pachas Almeyda

El distrito de Los Olivos está lleno de personas con talento que sacan provecho de ello para transmitirlo a más personas, tal es el caso de Miguel Pachas Almeyda, profesor y autor de 59 de años. Menciona que “mi interés comenzó cuando veía que las promociones del colegio en el que enseñaba, celebraban el nacimiento de Vallejo con mucho entusiasmo.”

También sobre los libros que escribió dice “el que más me impactó fue: ¡Yo que tan solo he nacido! (Una biografía de César Vallejo), ya que no pensaba presentarlo a varios lugares en el Perú.”

Con mucha alegría nos comenta que uno de sus proyectos es hacer una película sobre la biografía de Vallejo y quisiera presentarla en el 2022.

“Es muy triste saber que Pablo Neruda que es un poeta chileno tiene hasta dos películas y en el Perú no haya ninguna película para Vallejo, no puede ser, en pleno siglo XXI es imperdonable, ojalá yo pueda hacerla”, dice.

Miguel Pachas Almeyda autor de obras sobre César Vallejo. (Foto: Miguel Pachas).

Academia de Danza y El CIAM

La directora de la asociación cultural T- AMO PERÚ nos comenta muy entusiasta “deseo transmitir valores, cultura, tradiciones y el hecho de mantener nuestros bailes sin perder la esencia cultural”.

Nos cuenta que esta idea comenzó a partir de una invitación para un baile por el día del adulto mayor. Fue allí donde la profesora tuvo la idea de incentivar a que los adultos puedan motivarse a realizar bailes que les ayude con la psicomotricidad y la coordinación motora, ya que esta danza ayuda mucho en ello.

El proyecto con las personas que están integradas en la danza tiene el fin de que puedan asistir a concursos, eventos, gracias a ello son campeones en la categoría del adulto mayor en Los Olivos y en Puente Piedra son campeones de talento del adulto mayor. El eslogan que usan es “siempre se puede aprender sin importar la edad”.

Adultos mayores del Ciam ensayando una coreografía de marinera. (Foto: Hannah Lozano).

Emprendimiento Olivense

Por último, nuestro distrito es conocido por las grandes personas emprendedoras que viven aquí y tuvimos el gusto de poder entrevistar a una de ellas.

Gisela Minaya, 52 años, dueña del restaurante “El Aguajal”, con más de cinco sedes en el Perú, nos comenta que la empresa está desde 1992, iniciando con un local alquilado que fue creciendo con el pasar del tiempo.

Nos cuenta que “en Los Olivos hay gente muy perseverante, muy trabajadora que mejora la calidad de vida con esfuerzo”.

Y con mucho entusiasmo nos dice que tiene muchos proyectos a futuro, uno de ellos es abrir “El Aguajal” en España.

Gisela Minaya dueña de la cadena del restaurante El Aguajal. (Foto: Sonia Torreblanca).

Si deseas escuchar la entrevista con Gisela puedes escuchar el siguiente audio:

Esta nota periodística fue escrita por los corresponsales escolares Salomé María Torres Perales, Valeria Fernanda Sánchez Morales, Hannah Aíssa Lozano Vásquez, Sonia Elena Torreblanca Velasco del colegio San Vicente Ferrer de Lima. Bajo la mentoría de la periodista Francesca Raffo y la docente Liggia Tello Pecho.