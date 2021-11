En la pandemia del COVID-19 la labor de los psicólogos escolares ha sido fundamental. Pese a que no se trataba de una tarea sencilla, los profesionales de la salud mental buscaron nuevas formas de innovar y de llegar a los estudiantes de forma no presencial. “Todo tenía que ser virtual y eso me llevó a poder innovar en nuevas formas para brindar soporte a los estudiantes”, dice Jhusty Chavez Rodríguez, psicóloga del colegio Innova Schools Chimbote, a El Comercio.

Como explica Daniel Contreras, especialista en educación de UNICEF, “los desafíos propiamente técnicos de la profesión de la psicología educacional y/o general también se han visto demandados en el contexto de la pandemia; es decir, para los psicólogos de las escuelas la situación de la pandemia también ha sido nueva, con un escenario distinto de otros momentos en los que han tenido que acompañar situaciones de estrés en la escuela, tensión o de malestar socioemocional”.

Los estudios que ya se conocen sobre el impacto de la pandemia en los niños y adolescentes -aproximadamente el 30% de estudiantes peruanos ha experimentado problemas sociales y de salud mental en este periodo- demuestran que el apoyo profesional de la psicología educacional ha sido clave durante el embate del COVID-19.

Las psicólogas ayudan a los alumnos a expresarse y a contar lo que sienten. Durante la pandemia esta comunicación ha sido virtual.

Pero la forma de comunicarse varió. Los psicólogos han tenido que desarrollar estrategias completas y diversas para acompañar la dimensión socioemocional de los estudiantes de manera directa y/o a través del contacto con diversos grupos, charlando con los docentes y los padres.

Además, estos profesionales no solo brindan un acompañamiento emocional o psicológico a los estudiantes, sino que también dan apoyo a los maestros y padres de familia.

“En algunos casos los psicólogos acompañan directamente a los estudiantes o trabajan con grupos de estudiantes, en otros casos brindan acompañamiento o consejos a los padres y a la familia para que ellos a su vez acompañen a los estudiantes. Muchas veces los psicólogos educacionales también trabajan directamente con los profesores para entregarles herramientas y argumentos que les permitan poner atención y acompañar la dimensión socioemocional de la vida de los estudiantes”, añade Contreras.

La pandemia no solo ha impactado en el aspecto socioemocional en los adolescentes, sino también en su aprendizaje. Captar la atención de los estudiantes de inicial y de los primeros grados de primaria fue un desafío complicado. Sin embargo, los especialistas en salud mental buscaron diferentes métodos para llegar a los estudiantes, como en el caso de la psicóloga Kelly Ramos.

Las psicólogas explican cómo podemos controlar nuestra respiración en un momento de pánico.

“Con primaria baja lo que a mí me ha servido mucho, principalmente con los procesos de duelo y con la gestión emocional, son los cuentos porque son una manera buena, oportuna, y efectiva de llegar a los niños. Los leemos juntos, se los muestro, les pongo mucha emoción para contárselo, genero una reflexión y les pregunto: ¿qué harías? Así les explico el proceso de duelo, qué hacer para poder despedir a nuestros seres queridos. Entonces lo que yo hice fue buscar muchos cuentos de contenido emocional para captar las emociones, tenían que ser digitales, tenía ya algunos en físico, pero no eran suficientes. Y no se imaginan todo lo que he buscado en mil páginas, tengo varios cuentos, algunos en video, otros en DVD, los tengo ya en carpetas. Eso ha sido muy efectivo con los estudiantes de mi nivel”, cuenta Ramos.

Entre los libros que la especialista utiliza para reflexionar y abordar situaciones y procesos difíciles están “¡Vuela, mariposa! ¡Vuela!” de Lydia Gimenez y “Duele” de Melina Pogorelsky. Estos títulos son especialmente útiles para entender y procesar el duelo.

"Duele" - Melina Pogorelsky - Rocio A.

"¡Vuela, Mariposa! ¡Vuela!" - Lydia Giménez.

"El monstruo de colores" - Anna Llenas.

"Vaya Rabieta" - Mireille d´Allancé.

El desafío continúa

Prestar atención a la importancia del trabajo de los psicólogos es crucial, más aún si se tiene en cuenta que no todos los colegios en el Perú cuentan con un acompañamiento psicológico para los alumnos o muchas veces este no es suficiente debido a la cantidad de estudiantes que requieren apoyo emocional.

Según la psicóloga Jhusty Chávez, durante la pandemia siete de cada 10 estudiantes presentaron cambios emocionales a raíz del distanciamiento social y debido a alteraciones en su núcleo familiar por fallecimientos a causa del virus.

“Como psicólogas intentábamos aprender y crear nuevas maneras para llegar a toda la comunidad educativa, y cuando hablo de comunidad educativa me refiero no solamente a estudiantes, sino que también a padres de familia y docentes porque ellos también necesitaban ser contenidos para poder brindar soporte emocional a sus estudiantes”, agrega Chávez.

Un caso muy representativo para la psicóloga fue el de un estudiante de secundaria. Él sufrió muchos cambios emocionales a raíz de que su abuelo falleció y sus padres se quedaron sin trabajo durante la pandemia.

Este estudiante empezó a cambiar mucho en su comportamiento. Se aisló, tuvo una participación ausente en clases y eventualmente empezó a desarrollar un cuadro de ansiedad y depresión, el cual fue diagnosticado. Actualmente este estudiante recibe apoyo externo tanto de psicólogos y médicos. La psicóloga explica que como este caso han habido muchos más.

Ahora el nuevo reto se centra en el regreso a clases. Las psicólogas están preparando materiales virtuales y actividades dinámicas, como tener medidores emocionales para preguntarle a los alumnos cómo están o colocar mensajes positivos en diversos sectores del colegio.

También están pensando poner algunas melodías suaves, brindar calma y seguridad y a la vez hacerle entender a los estudiantes, padres de familia y profesores que lo ideal es regresar a la normalidad, pues la pandemia nos seguirá acompañando y tenemos que aprender a convivir con ella de forma saludable, siempre tendiendo los cuidados necesarios.

A partir de las estrategias que están desarrollando las psicólogas Kelly Ramos y Jhusty Chávez de Innova Schools Chimbote recopilamos cinco recomendaciones útiles para que los estudiantes tengan un retorno a clases saludable física y emocionalmente. Pueden conocerlas en el siguiente video.

Cinco recomendaciones para que los estudiantes sobrelleven el retorno a clases: desde tener una buena actitud hasta confiar en el trabajo de los psicólogos.

Esta nota periodística fue elaborada por las corresponsales escolares Adriana Ybet Melgarejo Escobar, Daniela Abigail Amayo Clavijo, Silvia Dayana Urcia Tejada, Sofia Luana García Cáceres del colegio Innova School Chimbote. Bajo la mentoría de la periodista Milagros Asto Sánchez y la docente Milagros Tolentino Sánchez.