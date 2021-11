En marzo de este año, un incendio en la zona arqueológica de Huanchihuaylas (Ate-Vitarte), producido por la quema de maleza, levantó la señal de alerta. ¿Qué estaba pasando en dicha área del distrito de Ate-Vitarte? La pandemia no ha ayudado a su cuidado, y los vecinos de la zona están preocupados.

La Zona Arqueológica Huanchihuaylas tiene una importancia histórica notable, ya que fue sede del palacio de los curacas durante la ocupación de la Cultura Yshma, sociedad que vivió en el valle del Rímac durante el período Intermedio Tardío (900 – 1450 d.C.). Desde ahí se administraba, por ejemplo, la producción agrícola del valle. Incluso se ha encontrado evidencia del estilo arquitectónico Inca en sus vestigios, lo cual prueba su anexión al imperio incaico en el Horizonte tardío (1450 – 1532).

Huanchihuaylas es un área extensa, con diversos conjuntos y elementos arquitectónicos como parte de su diseño: plataformas, rampas, laterales, recintos, patios, depósitos, entre otros. Entre los vestigios culturales que se hallaron en este espacio se encuentran objetos cerámicos, textiles y huesos humanos.

La zona arqueológica tiene diversos conjuntos de gran importancia.

El arqueólogo Luis Felipe Villacorta, en su tesis de licenciatura 2001, hizo un estudio de varios sitios del valle medio y valle bajo del río Rímac, donde analizó el sitio de Huachihuaylas. A modo de conclusión, Villacorta señala que Huanchihuaylas habría sido una residencia de élite vinculada a tareas administrativas, religiosas y domésticas.

En una entrevista concedida a este grupo de Corresponsales por la arqueóloga Aracelly Padilla (Municipalidad de Lima), se manifestó que “el cuidado de un sitio arqueológico como lo es Huanchiuaylas, debe ser tarea de todos”, sostiene Padilla. El trabajo integral con dicha zona debe ser un trabajo compartido entre distintos entes, como la Municipalidad de Ate y el Ministerio de Cultura. Este debería contemplar desde la limpieza hasta la investigación.

“Huanchihuaylas fue declarada zona intangible desde el 2013″, continúa la arqueóloga. “Aún no habido un trabajo de investigación único en dicha zona; solo habido de protección y de limpieza. El último de ellos se hizo en el 2019, y fue realizado por el arqueólogo Julio Abanto junto a un equipo”, sostiene Padilla.

Del mismo modo en la entrevista pudo acompañarnos el antropólogo de la Municipalidad de Lima Renato Cáceres, quien nos compartió que hay muchas formas de hacerse cargo de Huanchihuaylas. “Puede ser mediante una gestión pública o privada; de ambas formas, lo primero que deben tener es la autorización del Ministerio de Cultura”, señala.

¿Por qué es importante tomar conciencia sobre el patrimonio que nos rodea?, es ahí donde Renato Cáceres nos explica que el patrimonio debe verse como una “herencia”; en este caso, los diversos sitios arqueológicos del Perú son herencia de nuestros antepasados. Es muy importante que la población vea a estos sitios arqueológicos como suyos, que sientan orgullo, porque si no es así la contaminación y destrucción de estos lugares, con basura y desmontes, van a continuar. “Mientras no tengamos conciencia de que Huanchihuaylas es nuestra herencia cultural no va a ver una política que funcione”, manifiesta Renato.

Se necesita un trabajo articulado para proteger el patrimonio arqueológico.

Priscila Stornaiuolo, parte del equipo de la Municipalidad de Lima en el área de Patrimonio, nos explicó por su parte que es “importante tener un trabajo articulado y en conjunto”. Esto quiere decir que tanto entidades públicas (como el Ministerio de Cultura, Municipalidad de Lima y de Ate) como los vecinos de la zona, tienen que unirse a trabajar juntos para darle una solución a esta problemática y lograr hacer un cambio positivo para el sitio arqueológico. La presencia de “huaqueros” en la zonas arqueológicas podrían generar problemas y destrucción a estos patrimonios culturales.

“Todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad con este patrimonio porque es parte de nuestra historia, pero es complicado si no hay una mayor difusión de la importancia del cuidado de los sitios arqueológicos”, sostiene Aracelly Padilla.

Nosotras como Corresponsales Escolares invocamos a los niños, adolescente y jóvenes a investigar, cuidar y difundir la importancia de este sitio. Necesitamos involucrarnos más en resguardar y alzar nuestra voz a favor de proteger Huanchihuaylas, el “legado de nuestros ancestros y ciudad monumental”. En ese sentido, invitamos a la ciudadanía a colaborar activamente en la defensa de nuestro legado cultural, denunciando cualquier desastre provocado o natural, y a cualquier persona, natural o jurídica, que atente contra la integridad de nuestros bienes culturales muebles e inmuebles, arqueológicos e históricos, que están bajo el amparo de la Ley 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Para tal efecto, pueden comunicarse a los teléfonos (01) 3215561 y 976066977, al Whats App 976066977, al correo electrónico atenciondenuncias@cultura.gob.pe o en la web.

Nota escrita por los corresponsales escolares Ximena Nancy Flores Puente, Brigith Karol Huamán Tacza, Tamara Magallanes Cangalaya y Zaira Yamilet Zaes Amao del colegio IEM “Edelmira del Pando” en Ate. Bajo la mentoría del docente Enrique Suárez y la periodista Nora Sugobono.