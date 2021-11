La enfermera Sandra Ortiz Aguilar (38), licenciada en enfermería del puesto de salud en Poroy nos dijo: “La vacuna es eficaz y segura, se ha demostrado que desde que inició las campañas de vacunación contra el COVID-19 han disminuido bastante la tasa de mortalidad de este, también podemos ver que en los comunicados que sacan semanalmente, los casos de COVID-19 están disminuyendo”.

Por otro lado, el doctor Alonso Palomino Díaz (34), especialista cardiovascular afirma: “En el Perú la disminución de contagiados y muertos fue gracias a solo una causa: la vacuna. Antes de que venga la vacuna, muchos médicos y personal de salud murieron, conozco a amigos, gente joven que han fallecido por causa del COVID-19 y esto se ha reducido por la vacunación”.

Entrevista de corresponsales con el doctor Alonso Palomino.

Hay muchas vacunas como Sinopharm, Astrazeneca, Sputnik y Pfizer que ayudan a contrarrestar la enfermedad. Todas sirven y no solo es suficiente con ponerse una dosis, remarca el doctor Palomino. Las dos dosis tienen un mayor porcentaje de defensa. Incluso al personal de salud cuenta con una tercera dosis de refuerzo que les ayuda más.

Hay que recordar que la vacuna tiene tres funciones: cuenta con un porcentaje que evita que te contagies (70% más o menos), dependiendo la vacuna; evita que mueras, qué es un porcentaje un poco más alto; evita que se produzca una enfermedad agrave.

Para aquellos que todavía piensan que las vacunas son malas deberían de saber algo sobre estas. Un ejemplo en el Perú es el sarampión y la viruela. Cuando estos casos se dieron en la época de los 80 a los 90, muchas personas murieron, pero al llegar las vacunas todos los sobrevivientes se la pusieron y gracias a eso usted no conoce a alguien que actualmente tenga sarampión, verdad.

Es lo mismo cuando los niños nacen. Se les ponen vacunas para que sus sistemas inmunológicos puedan sobrevivir.

Conociendo los comentarios de los entrevistados, tenemos por seguro que las vacunas nos ayudan a prevenir la enfermedad. Los trabajadores de primera línea de salud son los que están más expuestos a dicha enfermedad, pero ellos no tienen prejuicios y a través de su opinión y poner el hombro nos quieren demostrar a no tener miedo y cumplamos con nuestro deber y obligación, no pararemos el COVID-19, pero nos protegemos de la muerte. Más vale prevenir que lamentar.

