Actualmente se percibe que los adolescentes no se interesan por temas políticos y esto podría traer consecuencias para el futuro del país. Para saber más del porqué de esta situación y lo que podría implicar, entrevistamos a Flavia Ramos Esquén (21 años), quien ejerció el cargo de regidora unos días después de cumplir los 18 años, y a Carlos Alvarado Köhen (23 años), licenciado en Derecho quien considera que la participación política es una herramienta esencial para el desarrollo de nuestro país.

En el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el 2019 se estimaba que existían 3 millones 130,000 adolescentes entre 12 y 17 años. Ellos pronto se convertirán en ciudadanos mayores de edad y podrán participar de manera activa en política. Sin embargo, ¿cómo podrán participar de manera consciente y responsable si anteriormente no han mostrado un interés suficiente por temas relacionados a la política?

Esta realidad se ha puesto de manifiesto en nuestra comunidad, mediante la aplicación de una encuesta a estudiantes entre 14 y 17 años en un colegio del distrito Jesús María. Los resultados evidenciaron que aproximadamente un 59% presenta un bajo interés en la política y el 15% no presentaba ninguno en ella. Según la encuesta, la política se percibe como muy compleja y que no les afecta.

Frente a este hecho, ¿cómo puede hacerse para que los adolescentes se involucren en política? Para poder tener información relevante sobre el tema, entrevistamos al abogado Carlos Alvarado Köhen (23 años) y a la joven regidora Flavia Ramos (21 años), quien a los 17 años tuvo la oportunidad de participar en política al ser invitada por el candidato a la alcaldía de su distrito, para formar parte de su consejo de regidores. Por este motivo, su opinión es importante para entender la posición de los adolescentes en relación a la política.

Flavia Ramos es muy consciente de esta problemática: “Los adolescentes no se percatan mucho de que los problemas políticos los afectan, saben que afecta a su sociedad, pero como lo ven tan lejano, dicen a mí no me afecta, yo sigo teniendo mis amigos para hablar, mis clases para asistir y los padres que no quieren afectarlos no les cuentan que podrían perder su trabajo, reducir su salario. Como sienten que no son parte importante de este mundo, consideran que no les afecta”.

Regidora de la Municipalidad de Miraflores

Además, aseguró lo siguiente: “Las personas están enfocadas de que los adolescentes no votan, no tienen voz para las elecciones que son lo que importa cuando haces campaña política. Debido a que no se les inculca desde pequeños que necesitan ser parte de este voto, de esta voz, cuando salen del colegio, en uno o dos años, no se puede esperar que se conecten con la política, que se conecten con lo que realmente es importante al emitir un voto”.

Respecto a la edad apropiada para involucrar al adolescente en temas políticos señala: “Es importante que a los 13 o 14 años el adolescente entienda ¿Qué es la política? ¿Qué es el congreso? ¿Qué es el Tribunal Constitucional?”.

Finalmente, Ramos considera que la participación política nos permite entender qué es trabajar por el bien común. Resalta que, si bien debemos pensar primero en nosotros, no nos podemos quedar solo con esto, tenemos que ver la manera de ayudar a los demás. Esto lo podemos hacer buscando a personas que tengan nuestros mismos ideales, por ejemplo, si nos gusta el arte y la cultura, vamos a una organización que enseñan a leer a los niños, si tenemos el ideal de apostar por la educación sexual, hay organizaciones que buscan voluntarios para impartir conocimientos relacionados a este tema.

Participar en política significa informarse e interesarse sobre lo que ocurre en el país y no necesariamente ser parte de un partido político o tener un cargo público, sino al informarnos sobre los problemas que aquejan a nuestra sociedad haciendo críticas constructivas y planteando alternativas de solución. No solo al momento de votar por algún candidato estamos participando en esta, también participar en política es informarnos sobre las propuestas de los candidatos de manera detallada para no dejarnos manipular y votar con responsabilidad por las autoridades de nuestro país.

Asimismo, Carlos Alvarado manifestó: “A una persona informada, instruida desde el colegio, le pueden decir e incentivar a hacer mil cosas, pero si está bien informado no se dejará engañar, si desde el colegio estas informado de la realidad social y política no se va a dejar influenciar. Los jóvenes tenemos que luchar por ideales, cambiar el statu quo de la corrupción. Hemos llegado al punto de decir hay que votar por el mal menor, eso está pésimo, los jóvenes tenemos ideas muy buenas y en la medida que los jóvenes participen de manera activa se pueden hacer cambios”.

Alvarado también resalta que los más afectados por las malas decisiones políticas son los adolescentes ya que las consecuencias las van a vivir ellos. Por ejemplo, las propuestas sobre educación siempre afectarán a los jóvenes. Asimismo, una vez que el nuevo presidente sea declarado, sus acciones se van a reflejar en el futuro; tal y como ocurre hoy en día, pues atravesamos diferentes situaciones que son fruto de las decisiones de gobiernos pasados.

La política tiene que ser de interés para todos y se tiene que comenzar desde temprana edad, porque los niños y adolescentes son el futuro y de ellos depende generar los cambios para el desarrollo del país. El momento es ahora, no podemos pensar “cuando salga del colegio contribuiré con mi sociedad”, “cuando termine la universidad trabajaré por mi país”.

Dejemos de pensar que solo las autoridades son las responsables de hacer cambios. Nosotros con nuestros ideales y acciones somos capaces de lograr cambios importantes desde nuestra tribuna. No solo debemos desear un mundo mejor; debemos contribuir de manera activa a lograrlo. Como dice Baden Powell, fundador del Movimiento Scout Mundial: “Trata de dejar este mundo en mejores condiciones de que lo encontraste.”

Informe elaborado por los corresponsales escolares Brenet Zydanet Campos Ames, Bárbara Camila De la Fuente Palomino, Jimena Micaela Márquez Espinoza y Gianella Lavarello Díaz del colegio Colegio Particular San Clemente. Bajo la mentoría de la docente Maritza Susana Cuarite Murillo y el periodista Pedro Canelo.