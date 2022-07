El problema de la contaminación ambiental es mundial. En Huayopata, distrito de la Provincia de la Convención, Región Cusco no son ajeno a ello. Mientras sus autoridades municipales tratan infructuosamente de resolverlo, hay personajes de la comunidad que conscientes del grave problema trabajan por su cuenta aportando de esta manera su “granito de arena” en esta campaña a la que nadie debe mostrar indiferencia. Hay gente que se preocupa por el cuidado del medio ambiente. El Comercio dialogó con tres ciudadanos de Huyro sobre el cuidado del medio ambiente.

El Ing. Agrónomo Danny Zegarra Arias comenzó definiendo lo que es un ecosistema: “es un conjunto de vida, por ejemplo, microorganismos, plantas, animales, vegetales y todo lo que existe en un área. Todo ello beneficia regulando ambientalmente, hidrológicamente y tiene mucha importancia la descomposición de la materia orgánica, que enriquecen el suelo”. Para el entrevistado, hay que crear áreas de conservación a nivel local, regional o nacional y recuperar las especies nativas que se encuentran en peligro de extinción, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

PUEDES LEER: Cómo se afectó nuestra situación económica en estos tiempos de crisis

Armando Castellanos de Colombia es uno de ellos y, desde hace muchos años, se dedica al cultivo de bambú, una planta con la que confecciona artículos diversos como muebles y puede levantar hasta casas. Por esta razón, se preocupa del cultivo de esta planta que puede llegar a tener hasta 30 metros de altura, evitando el empleo de productos químicos. “Si uno cuida la naturaleza, cuida el medio ambiente”, sostiene. Castellanos agrega que solo así se protege y conserva la capa vegetal y se puede tener un mejor entorno donde vivir.

Miguel Angel Chura Toledo, quien es apicultor, opina que el cuidado del medio ambiente es muy necesario y que debe comenzar especialmente cuidando el suelo, no contaminándolo. Asimismo, cuidando la calidad del aire. Señala que él lo practica desde hace mucho tiempo, no contaminando, no deforestando los bosques, no talando los árboles. “Sé que mis abejas requieren de la flora para sobrevivir”, dice; pues tiene 16 colmenas mielíferas y le es muy rentable esta actividad ya que en el año cosecha de 3 a 5 cosechas de 20 litros cada balde y el costo es 700 soles por balde.

Entrevista al Apicultor Miguel Angel Chura Toledo. (Foto: Corresponsales escolares)

Nota escrita por los corresponsales escolares Andrea Elisabeth Martines Silva, Willyan Rodrigo Sotelo Gonzales y Mark Lennyn Bazan Ccahua de la institución Inti Runakunaq - Huayopata. Bajo la mentoría del periodista Alfredo Kato.